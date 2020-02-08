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أخبار العالم

إيران: أمريكا تكبدت خسائر فادحة في عين الأسد وستعترف بها

السبت 08/فبراير/2020 - 11:05 ص
إيران: أمريكا تكبدت
إيران: أمريكا تكبدت خسائر فادحة في عين الأسد وستعترف بها
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سمر صالح

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي، إن أمريكا، تكبدت خسائر فادحة في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن العميد شكارجي" الولايات المتحدة، ستعترف بهذه الخسائر قريبًا"، مشيرًا إلى أن إيران، أبلغت العراق قبل ربع ساعة من تنفيذ الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.

وشدد أنه: "لم يجرِ اطلاع الأمريكيين، لكنهم كانوا مستعدين للانتقام الإيراني".

وتابع رغم استعداداتهم" ألحقنا بهم خسائر كبيرة"، لافتًا: "لا نسع لإيقاع قتلى وكنا نسعى لإيصال رسالة إلى أمريكا مفادها أننا لسنا كبقية الدول، وأننا صامدون حتى القضاء على أمريكا بشكل نهائي وليس حتى الجلوس حول طاولة المفاوضات".

وجاء استهداف القاعدة في 8 يناير من قبل القوة الجوية للحرس الثوري عقب إعلان الولايات المتحدة اغتيالها قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بطائرة من دون طيار.

وأمس الخميس، زعم قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، أن الحرس لديه الكثير مما لم يقله ويكشفه حتى الآن بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنتاجون أن 64 أمريكيًا قد أصيبوا خلال الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق، في بداية يناير الماضي.

 

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