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الأكبر منذ ظهور الفيروس.. 86 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة بالصين.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
نشرت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو لشوارع هوهان الصينية وهي خاوية على عروشها بسبب فيروس كورونا الجديد الذي أصاب عددا كبيرا من المواطنين وتسبب في وفاة المئات من الصينيين.

وأشارت يورونيوز إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 722 حالة حتى الآن حيث توفي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 86 حالة وفاة إضافية وهو أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد بهذا الفيروس وأصيب ما يقرب من 34 ألف شخص.

وأوضحت أن المرض يواصل الانتشار خارج الصين وتم تأكيد 320 إصابة في 30 بلدًا ومنطقة، وحالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

وبدأت هونغ كونغ فرض تدابير حجر صحي قاسية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 720 شخصًا على الأقل وحصد أول ضحاياه الأجانب مع وفاة أمريكي في مدينة ووهان.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). 

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