رانيا يوسف تمنع نفسها من تناول هذه الأكلات

كشفت الفنانة رانيا يوسف، أنها توقفت عن تناول اللحوم والفراخ خلال الفترة المقبلة، وتتناول السمك فقط.
وأضافت رانيا يوسف، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنها منعت نفسها من تناول السكر والحلويات وكثير من منتجات الألبان مع تقليل تناول الجبن لأقصى حد حتى تحافظ على رشاقتها ووزنها.
اقرأ أيضا:
وتابعت رانيا يوسف، أنها حريصة على تناول الأكل الصحي مع ممارسة الرياضة في الجيم، وذلك حتى تحافظ على جسدها رشيق باستمرار.
وأفادت رانيا يوسف ، أنها تلتزم بالذهاب إلى الجسم حال عدم التزامها بأي تصوير، أما في حال التصوير فلا تذهب، وذلك لكثرة انشغالها في التصوير.