شاهد .. رانيا يوسف ترقص على أغنية خطوة لـ مصطفى حجاج

نشرت الاعلامية انجي علي فيديو يجمعها بالفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي من كواليس برنامج اسرار النجوم على اذاعة نجوم اف ام.





وظهرت رانيا وهي ترقص مع انجي علي وهما ترقصان على انغام اغنية " خطوة" لفنان مصطفى حجاج لتشعل الاجواء في كواليس الحلقة.

وتحدثت رانيا يوسف، عن أهم المحطات الفنية فى حياتها وبدايتها، فهي ابنة لأب كان يعمل ضابطا، وأم كانت تعمل مضيفة جوية.





حصلت رانيا يوسف، على ليسانس آداب قسم اللغة اﻹنجليزية من جامعة القاهرة. بدأت حياتها الفنية من خلال الوقوف أمام كاميرا الإعلانات، ثم كان أول دور لها بمسلسل "العقاب".





بينما قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم "الناجون من النار" عام 1994. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.





تمكنت من خلال دورها بمسلسل "عائلة الحاج متولي" أن تضع قدمها على سلم النجومية ومن أهم اعمالها "الانسه فرح"، "ريجاتا"، "صرخة نمله"، "ركلام"، "حفله منتصف الليل"، "عماره يعقوبيان"، "أهل كايرو"، "خطوط حمراء"، "زهايمر"،"كباريه"، و"واحد صحيح".



