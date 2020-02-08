لليوم الثاني.. نشاط لحركة الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة بالوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، لليوم الثاني على التوالي انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة وسط نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة، والتي ضربت عدد من المناطق على مستوى المحافظة.





وقرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.





وأكد الزملوط، على تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.





كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت فى وقت سابق أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم، السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بالإضافة إلى الرياح نشطة، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.