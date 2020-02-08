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فن

رامي جمال يعلن موعد حفله المقبل.. تعرف على سعر التذكرة

السبت 08/فبراير/2020 - 02:21 م
رامي جمال
رامي جمال
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قسم الفن
يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفله المقبل يوم 21 فبراير في "مركز المنارة" بالتجمع الخامس.

ونشر رامي جمال صورة ترويجية للحفل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “instgram” عبر خاصية “story”، معلنا سعر تذكرة دخول الحفل 300 جنيه.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9  أغنيات.

يذكر أن آخر ألبومات رامي جمال، بعنوان "ليالينا"، الذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وكان من ضمن أغنياته: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" و"فوق"، وما اتكلمناش"، و"لولا"، و"مش كفاية"، و"جربت أنساك"، و"ليالينا"، و"من كتير"، و"أنساها ليه"، وتعيشي ليا"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون".
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