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تعليم

إلزام طلاب ومعلمي وعمال مدارس الجيزة بتنفيذ إرشادات صحية لمحاربة الأمراض المعدية

السبت 08/فبراير/2020 - 01:57 م
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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ياسـمين بدوي
أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قائمة تعليمات وإرشادات صحية تطبق على جميع الطلاب والمعلمين والعمال لضمان عدم انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في المدارس.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه على كل طالب وطالبة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار خاصة بعد استخدام دورات المياه، وعدم لمس العينين والفم بالأيدي غير النظيفة تحت أي ظرف، وإبلاغ المدرس أو مدير المدرسة عند ارتفاع حرارة الطالب أو ظهور أعراض الكحة الحادة عليه أو الشعور بأي ضيق في التنفس وأي آلام في الصدر.


كما كلفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جميع معلمي المدارس باتباع الآتي: ملاحظة الطلبة داخل الفصول، وإنزال الطالب الذي يشتبه في ارتفاع درجة حرارته أو ظهور أعراض السعال وعدم القدرة على التنفس عليه، إلى العيادة المدرسية فورًا، وإبلاغ مدير المدرسة بهذه الحالة فورا ليتولى فورا إبلاغ غرفة عمليات الإدارة التعليمية، إضافةً إلى ضرورة التأكد من فتح الشبابيك والتهوية الجيدة بالفصل.

وبشأن العمال، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات لجميع عمال المدارس، توصي بـ ضرورة وجود بخاخة بها ديتول طوال اليوم ، وتوفير صابون الديتول بدورات المياه بصفة مستمرة ، والتأكد من غسيل الطلبة أيديهم قبل الخروج من دورات المياه.

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على مديري المدارس بالاستعداد للمرور المفاجئ على المدارس من جانب مديري الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ التعليمات السابق ذكرها.
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