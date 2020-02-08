محافظ بني سويف يطمئن على انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالى 2019 /2020، والذي انطلق "اليوم السبت" في 147 مدرسة، فيما تستأنف الدراسة في جميع مدارس المحافظة بكامل طاقتها غدا الأحد "في 2183 مدرسة،والتي تستقبل ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة مختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





جاء ذلك خلال متابعته،مع وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد حسام،لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.





وشدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية،موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.







