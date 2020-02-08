الوفد يطالب بقانون موحد لتنظيم رحلات الحج والعمرة

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أهمية عمل اللجنة العليا لتنظيم الحج والعمرة فيما يخص السياحة الدينية، وضوابط الحج للموسم الجديد 1441هـ، فضلًا عن سير موسم العمرة.

وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم، إن إعادة تشكيل اللجنة بعد دمج وزارتي السياحة والآثار من شأنه تحديد المسميات والصلاحيات والاختصاصات بين وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية.





وطالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بالعمل على إصدار تشريع موحد ينظم كافة أمور رحلات الحج والعمرة لتكون المهام والاختصاصات أكثر تحديدًا ووضوحًا للقضاء على أي مشكلات تواجه هذا القطاع.





كما طالبت أمل رمزي، بضرورة أن يتضمن القانون عقوبات رادعة لأي شخص يخالف قواعده وبنوده أو يخل بها لضبط منظومة العمل السياحي خاصة بعد ورود الكثير من الشكاوى المتعلقة بمخالفات خلال موسمي الحج والعمرة الماضيين.