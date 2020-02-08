AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الوفد يطالب بقانون موحد لتنظيم رحلات الحج والعمرة

السبت 08/فبراير/2020 - 03:38 م
أمل رمزي، رئيس لجنة
أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى
أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أهمية عمل اللجنة العليا لتنظيم الحج والعمرة فيما يخص السياحة الدينية، وضوابط الحج للموسم الجديد 1441هـ، فضلًا عن سير موسم العمرة.
 
وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم، إن إعادة تشكيل اللجنة بعد دمج وزارتي السياحة والآثار من شأنه تحديد المسميات والصلاحيات والاختصاصات بين وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية.

وطالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بالعمل على إصدار تشريع موحد ينظم كافة أمور رحلات الحج والعمرة لتكون المهام والاختصاصات أكثر تحديدًا ووضوحًا للقضاء على أي مشكلات تواجه هذا القطاع.

كما طالبت أمل رمزي، بضرورة أن يتضمن القانون عقوبات رادعة لأي شخص يخالف قواعده وبنوده أو يخل بها لضبط منظومة العمل السياحي خاصة بعد ورود الكثير من الشكاوى المتعلقة بمخالفات خلال موسمي الحج والعمرة الماضيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1833 شركة انتهت من التوثيق على بوابة العمرة المصرية

غرفة السياحة: استرداد ٢٩ مليون جنيه مستحقات لدى الشركات الأجنبية.. خطة محكمة لمواجهة سماسرة الرحلات.. إقرار لائحة لتنظيم التصاريح.. وتطوير مستمر لـ بوابة العمرة

سياحة الوفد تطالب بالتوسع في حملات الترويج السياحي على منصات التواصل

نائبة: ممارسات خاطئة من بعض الشركات تعرقل المواطنين عن أداء مناسك الحج والعمرة

الوفد: فوز مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة تتويج لمجهوداتها

وزير السياحة والآثار: انتظروا الحج والعمرة بلا مشاكل .. ولجنة موحدة لتراخيص المنشآت الفندقية

ترشيحاتنا

حسن شحاتة الأقرب لخلافته.. جاريدو يضع شرطا تعجيزيا للرحيل عن النجم الساحلي

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

رانيا يوسف تظهر بـ بشكير الاستحمام في برومو صندوق الدنيا

تعرف على الموقف الطبي لرمضان صبحي

للمرة الثالثة.. حكم جديد على المقاول الهارب محمد علي

AdvertisementS

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

رزق بـ كيان.. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية الإنجليزية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير