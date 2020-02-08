AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

السبت 08/فبراير/2020 - 04:04 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
شاركت الإعلامية فاتن موسى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمى والفنان محمد رمضان

خطفت فاتن موسى الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا بنفسجي لامع وشراب كريستال لامع وحذاء بكعب عالي، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة غير مبالغ فيها.

واعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

وعلقت فاتن موسي علي صورتها، قائلة: "مع رقم 1 السوبر أسطورة  مع الأسطورة نمبر 1 ونجم حياتي❤ " 

كان الفنان مصطفى فهمي احتفل بزفاف ابنته دينا فى 13 أكتوبر الماضى، وسط حضور اقتصر على المقربين.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسي في 2015 بعد قصة حب جمعت بينهما، وجددا الاحتفال بزواجهما في 2017 بإقامة احتفالية كبرى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسود الشبيكة زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها برفقته

النجم الكبير.. زوجة مصطفى فهمي تنشر صورة مع محيي إسماعيل

شاهد .. كيف احتفل مصطفى فهمي وزوجته بـ الكريسماس ؟

بفستان لامع قصير.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بالكريسماس بإطلالة أنيقة

تعليق جرىء لـ هبة مجدي على وصف محمد رمضان بـ نمبر وان | شاهد

فستان أسود قصير.. إطلالة أنيقة لـ زوجة مصطفى فهمي احتفالا بالعام الجديد | شاهد

ترشيحاتنا

موجة صقيع واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة ..فيديو

الأهلي يطلب مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور

لاعب الموساد.. قصة سمير الإسكندراني.. الفنان الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

زيدان يدافع عن مارسيلو ويرد على منتقديه برسالة حاسمة

AdvertisementS

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير