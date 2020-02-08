بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

شاركت الإعلامية فاتن موسى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمى والفنان محمد رمضان





خطفت فاتن موسى الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا بنفسجي لامع وشراب كريستال لامع وحذاء بكعب عالي، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة غير مبالغ فيها.





واعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.





وعلقت فاتن موسي علي صورتها، قائلة: " مع رقم 1 السوبر أسطورة مع الأسطورة نمبر 1 ونجم حياتي❤ "





كان الفنان مصطفى فهمي احتفل بزفاف ابنته دينا فى 13 أكتوبر الماضى، وسط حضور اقتصر على المقربين.





يذكر أن الفنان مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسي في 2015 بعد قصة حب جمعت بينهما، وجددا الاحتفال بزواجهما في 2017 بإقامة احتفالية كبرى.



