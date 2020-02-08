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شاهد..مطرب «بنت الجيران» يُغني لتامر عاشور

السبت 08/فبراير/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
أدى المطرب عمرو كمال صاحب أغنية بنت الجيران أغنية "أنت اخترت طريق ومشيته" للفنان تامر عاشور خلال لقائه ببرنامج ست الستات التي تقدمه الإعلامية دينا رامز عبر قناة صدى البلد.

كما قال عمرو كمال: لحن أغنية بنت الجيران ريمكس لأغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقى وكلمنا محمد حماقي وملحن الأغنية وباركولنا على الأغنية الجديدة ومبسوطين بيها ومفيش أى مشكلة.


يذكر أن الملياردير المعروف إليسون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SPACEX للفضاء ومؤسس PAYpal , tasla . openal، نشر تغريدة  تكشف عن الـ10 أغنيات الأعلى استماع على تطبيق ساوند كلاود من بينها أغنية مهرجان بنت الجيران لـ"شاكوش" والتي تحتل المركز الثاني عالميا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية أكد أن المطرب الشعبي "حسن شاكوش" لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون. 

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