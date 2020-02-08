شاهد..مطرب «بنت الجيران» يُغني لتامر عاشور

أدى المطرب عمرو كمال صاحب أغنية بنت الجيران أغنية "أنت اخترت طريق ومشيته" للفنان تامر عاشور خلال لقائه ببرنامج ست الستات التي تقدمه الإعلامية دينا رامز عبر قناة صدى البلد.
كما قال عمرو كمال: لحن أغنية بنت الجيران ريمكس لأغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقى وكلمنا محمد حماقي وملحن الأغنية وباركولنا على الأغنية الجديدة ومبسوطين بيها ومفيش أى مشكلة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية أكد أن المطرب الشعبي "حسن شاكوش" لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون.