شاهد..مطرب «بنت الجيران» يُغني لتامر عاشور

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية أكد أن المطرب الشعبي "حسن شاكوش" لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون.