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منوعات

بعد مكة وكيان.. قصة حب محمد صلاح وزوجته بدأت فى نجريج وأثمرت فى أوروبا.. تفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في حالة من الفرح و السعادة استقبل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مولودته الثانية "كيان"، خلال الساعات الماضية بحسب ما أعلنت عنه الصحف العالمية والعربية.


ودفع هذا الامر المبهج " محمد صلاح" إلى أخذ إجازة من ناديه الإنجليزي، للاحتفال بمولودته الثانية، وسط فرحة أسرته ومحبيه.


وفي هذا السياق يستعرض " موقع "صدى البلد" قصة حب محمد صلاح لزوجته ماجي التي خطفت قلبه واصبحت أم ابنته وسط أضواء نجوميته الساطعة حول العالم بأسره.



بدأت قصة حب محمد صلاح بزوجته "ماجي"  حين كانا لا يزالان طفلين بقرية "نجريج" بالغربية،  حيث كانت تذهب هي وصلاح واخوتها التوأم إلى المدرسة معًا ، لتبدأ بعدها شرارة حب ماجي وصلاح وتنتهي بزواجهما وانجاب طفلتهما الاولى مكة محمد صلاح.


بعد أن وصل محمد صلاح إلى نجوميته في عالم الكورة مع فريقه الانجليزي ليفربول أصبح " صلاح" وزوجته ماجي " محط أنظار العالم، وبات الجميع لديه فضول في أن يعرفوا قصة حبهما التي ساعدت صلاح في النهوض بحياته.


ظلت ذكرى طفولة محمد صلاح مرتبطة بأول فتاة رق قلبه لها، حيث لم ينسه احترافه في الخارج الطفلة ماجي التي انجذب إلى رقتها وجمالها، وحين سنحت الفرصة للتقدم لخطبتها بعد انتقاله إلى نادي بازل السويسري في 2013، وحقق حلم طفولته في الزواج بها بعد 10 سنوات من الحب .


وأقام محمد صلاح عرسه في قريته ببسيون، وحضره حينها زملاؤه من اللاعببين، محمد النني زميله في فريق بازل وقتها، وأحمد الشناوي، ومؤمن زكريا ومحمود كهربا المحترف بنادي لوزيرين السويسري آنذاك.


حمل النصيب محمد صلاح إلى الانتقال هو وزجته ومولودته الاولى مكة بعد عام من الزواج، إلى انجلترا للاحتراف لتكون ابنته وش السعد عليه خلال مشواره الكروي.


كان صلاح في البداية يبعد زوجته وابنته مكة  عن انظار الاعلام، إلا انهما ظهرا في أواخر عام 2018 بمدرجات ملعب الانفيلد ، وهي المباراة التي تغيب عنها صلاح بسبب إصابته، حيث جلست ماجي بجوار صلاح لدعمه في مباراة فاصلة لفريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي.


ودون صلاح عدة تغريدات يشيد بموقف زوجته الاصيلة معه خلال مشواره الكروي الاحترافي، قائلًا " مصر ومن بعدها زوجتي"، في اشارة إلى مدى افتخاره وحبه لها، لتكون زوجة صاحبة قصة ملهم تكشف عن مثال الزوجة التي تدفع زوجها إلى النجاح والتفوق.


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