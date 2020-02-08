مديرة مدرسة: معنية بالتعليم ولي الشرف أن أكون معلمة.. فيديو

قالت منى الدجوي مدير مدارس دار الطفل ودار التربية، إنها معنية بالتعليم ، مصيفة:" لي الشرف أن أكون معلمة وتكريمي في مؤتمر مصر للأفضل هو تكريم لكل إمرأة في مجال التعليم".





وأضافت منى الدجوي في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نبذل أقصى جهدنا لتعليم أجيال أفضل لبلدنا مصر، ونسعى إلى التعرف على الجديد في مجالات التعليم والتربية".





وتابعت منى الدجوي:" هناك طفرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي يجب ان يتم مراعاتها في التعليم".





وأكملت منى الدجوي:" نحن نسعى إلى أن يمتلك الطالب قدرات مختلفة والتفكير خارج الصندوق والتكيف بشكل أسرع في العالم المتغير بشكل كبير".





ولفتت منى الدجوي:" علينا التعريف بمسؤولية كل مواطن مصري وهي ضرورة الحفاظ على مصر وتنشئة مواطن قادر على العطاء لصالح الدولة المصرية في ظل التحديات التي نواجهها".



