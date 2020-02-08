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توك شو

مديرة مدرسة: معنية بالتعليم ولي الشرف أن أكون معلمة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 07:00 م
منى الدجوي
منى الدجوي
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هاني حسين
قالت منى الدجوي مدير مدارس دار الطفل ودار التربية، إنها معنية بالتعليم ، مصيفة:" لي الشرف أن أكون معلمة وتكريمي في مؤتمر مصر للأفضل هو تكريم لكل إمرأة في مجال التعليم".

وأضافت منى الدجوي  في حوارها  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نبذل أقصى جهدنا لتعليم أجيال أفضل لبلدنا مصر، ونسعى إلى التعرف  على الجديد في مجالات التعليم والتربية".

وتابعت منى الدجوي:"   هناك طفرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي  يجب ان يتم مراعاتها في التعليم".

وأكملت منى الدجوي:"  نحن نسعى إلى أن يمتلك الطالب قدرات مختلفة والتفكير خارج الصندوق والتكيف بشكل أسرع في العالم المتغير بشكل كبير".

ولفتت منى الدجوي:"  علينا التعريف بمسؤولية كل مواطن مصري وهي ضرورة الحفاظ على مصر وتنشئة مواطن قادر على العطاء لصالح الدولة المصرية في ظل التحديات التي نواجهها".

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