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برلمان

نائب: مصر لم تستغل أي مصالح خاصة من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:01 ص
النائب حاتم باشات
النائب حاتم باشات ، عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان
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معتز الخصوصي
أشاد النائب حاتم باشات ، عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان بفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي بأغلبية ساحقة، مشيرا إلى أن مصر دولة شريفة تتعامل بشرف ولم تستغل أى مصالح خاصة من خلال رئاستها للإتحاد الأفريقى.

وأشار باشات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تقدير من جانب دول القارة الأفريقية للدور المصرى وقناعتهم بالقيادة السياسية، مؤكدا أن مصر حققت إنجازات تمثلت فى مصداقيتها مع زعماء وشعوب الدول الأفريقية. 

كما أوضح عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن الرئيس السيسى ساهم فى صنع رأى عام شعبى إيجابى فى الدول الأفريقية تجاهه وجعل شعوب أفريقيا تحبه، مشيرا إلى أن شعوب القارة السمراء وقياداتها يعلمون جيدا ان مصر دولة قوية ولديها جيش قوى ومخابرات قوية.

وكان مكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أجرى صباح اليوم الجمعة، الانتخابات المنظمة أثناء انعقاد دورة اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة 36 بأديس أبابا.

وفازت مصر، بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لـ الاتحاد الأفريقي.

وجاء فوز مصر من الجولة الأولى وبأغلبية ساحقة لمواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.
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