نائب: مصر لم تستغل أي مصالح خاصة من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي

أشاد النائب حاتم باشات ، عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان بفو ز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي بأغلبية ساحقة ، مشيرا إلى أن مصر دولة شريفة تتعامل بشرف ولم تستغل أى مصالح خاصة من خلال رئاستها للإتحاد الأفريقى.





وأشار باشات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تقدير من جانب دول القارة الأفريقية للدور المصرى وقناعتهم بالقيادة السياسية، مؤكدا أن مصر حققت إنجازات تمثلت فى مصداقيتها مع زعماء وشعوب الدول الأفريقية.





كما أوضح عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن الرئيس السيسى ساهم فى صنع رأى عام شعبى إيجابى فى الدول الأفريقية تجاهه وجعل شعوب أفريقيا تحبه، مشيرا إلى أن شعوب القارة السمراء وقياداتها يعلمون جيدا ان مصر دولة قوية ولديها جيش قوى ومخابرات قوية.



