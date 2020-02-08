لما تنوي تنزل وانت تعبان.. سالي عبد السلام تتحدى البرد بإطلالة أنيقة

شاركت الإعلامية سالي عبد السلام متابعيها صورة جديدة لها من دبي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصوروالفيديوهات "انستجرام".





وعلقت سالي على الصورة: "لما تنوي تنزل وانت تعبان".

وظهرت سالي عبد السلام بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود أوف شولدر،وانتعلت بوت طويلا باللون الرمادي الفاتح، وحملت حقيبة أنيقة باللون الاسود.





وتركت سالي عبد السلام شعرها المميز منسدلا على كتفيها.





ومن الناحية الجمالية وضعت سالي عبد السلام ميك اب هادئا لاق على بشرتها البرونزية.





ولم ترتدِ اي نوع من انواع الاكسسوارات لتبدو بإطلالة بسيطة وغير متكلفة.



