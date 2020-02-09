لكل اسم حكاية .. سرس الليان كانت قديما القثاء وفازت بأفضل مدينة 7 مرات

وفازت مدينة سرس الليان بلقب أفضل مدينة في عام 2008 علي مستوي محافظات مصر حيث فازت بنفس المركز للعام السابع علي التوالي.

وضمت المدينة مشاهير في كثير من المجالات ومن أهم هذه الشخصيات الأميرالاي أحمد بك غانم وكان أخر منصب تولاه هو نائب السردار الحاكم العام على السودان، وقت أن كان ملك مصر هو ملك مصر والسودان، ولد عام 1860 وأحيل للتقاعد عام 1920، وتوفى عام 1960 ، ومن أهم الشخصيات الفنية الفنان فاروق الفيشاوي الذي دفن في مدينته حسب وصيته.

والمدينة متميزة عن بقية مدن المحافظة حيث تتمتع بكثير من الخدمات منذ فترة زمنية فأنحاء المدينة وضواحيها مخدومة بشبكة كهرباء منذ سنة 1968

وتخدم المدينة محطتي مياه تنتج حوالي 3900 مكعب ويقام حاليا خزان للمياه بسعة 1000 م مكعب تغذيه محطة مياه منوف البحاري، ويتم حاليا تنفيذ شبكة الصرف الصحي كما يوجد بالمدينة سنترال آلي سعته 4000 خط ؛ كما تم توصيل شبكه الغاز الطبيعي لمعظم أنحاء المدينة .