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جابر طايع: حازم شومان لا يملك ترخيص خطابة وليس له علاقة بوزارة الأوقاف.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 09:45 م
جابر طايع
جابر طايع
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إبراهيم القادري
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: نفيت واقعة المنصورة وليس دهشور وعندما بحثنا وجدنا أن حازم شومان هو صاحب الواقعة التى تمت ما بين شهر 9 وشهر 11 لسنة 2019 وأنه ذهب للخطبه بناء على دعوة من أحد أصدقائه.

وأضاف جابر طايع خلال برنامج 90 دقيقة المُذاع على قناة المحور، أن مدير إدارة الأوقاف لم يعرف أن حازم شومان متواجد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مدير الإدارة وإعفائه من منصبه.

وأضاف جابر طايع، أن حازم شومان ليس لديه ترخيص خطابة ولا يمس لوزارة الأوقاف بأى صلة.

وتابع أن حازم شومان كان خطيباً أيام الثورة لأن المنابر كانت محتلة من الجماعات الإرهابية وكانت هناك سيولة في الخطابة. 

وأشار جابر طايع إلى أن الوضع الآن مستقر ولا يمكن لهذا الأمر أن يحدث مرة أخرى .
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