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ديني

الأوقاف: إعفاء مدير إدارة البدرشين من منصبه وإحالة قياديين للتحقيق

السبت 08/فبراير/2020 - 06:41 م
الأوقاف: إعفاء مدير
الأوقاف: إعفاء مدير إدارة البدرشين من منصبه وإحالة قياديين ل
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعفاء مدير إدارة البدرشين من عمله الإداري، وإحالته ورئيس قسم المساجد ومفتش المنطقة بالإدارة للتحقيق بسبب تقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

وأصدر الدكتور السيد مسعد وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة، قرارًا بإعفاء السيد عزت صديق محمود فرج مدير إدارة البدرشين ثان، وإحالته وكل من : بهاء الدين حداد علي، مفتش بالإدارة، وعبد الحميد مأمون علي، رئيس قسم المساجد بالإدارة للتحقيق بشأن ما نسب إليهم من تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. 

 وكان وزير الأوقاف افتتح صباح اليوم المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 83 متسابقا من 63 دولة و10 محكمين من عدة دول بينهم إمام الحرم النبوي الشيخ عبد المحسن القاسمي. 

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين الأربعاء المقبل على أن يتم تسليمهم الجوائز في احتفال مصر بليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت قيمة الجوائز مليونًا و200 ألف جنيه.
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