وزير الأوقاف: الدولة أنفقت 3 مليارات جنيه لإعمار بيوت الله

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة أنفقت أكثر من 3 مليار جنيه لعمارة بيوت الله ويؤكد رئيسها دوما أنه لا مساس بثوابت الدين لافتا إلى ضرورة الفهم الصحيح للنصوص وإعمال العقل .

وأضاف : يشرفنا أن نكون في خدمة القرآن الكريم وأهله وأن نتخذ من خدمتهم والعمل على الفهم الصحيح للقرآن وإعلاء قيم الإنسانية وأنشأنا لذلك المدارس القرآنية التي بلغت 1150 مدرسة على مستوى الجمهورية ولضمان حفظ القرآن الكريم تم إضافة شرطا في المسابقة وهو الفهم الصحيح لمقاصده.





جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 27 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمشاركة 85 متسابقا من 63 دولة وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والشيخ عبد المحسن القاسمي إمام الحرم المكي والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب .





وأكد الوزير أن جمهور العلماء الثقات أجمعوا على ان من أفتى الناس بمجرد منقول من الكتب دون معرفة أحوالهم وأعراضهم فقد ضل وأضل . لافتا إلى أن الأمة ابتليت بجماعة يلوون كلمات الله ويفسرونها بشكل خاطئ ويتخذونها دليلا للقتل وإراقة الدم والإسلام منهم براء.





يذكر أن المسابقة تضم الفروع التالية : الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسى العلوم الشرعية والعربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا).

والفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية والفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة "للجنسين تحت 12 سنة" ، وذلك بإجمالى جوائز مالية قدرها مليون ومائة ألف جنيه على النحو التالى:

الفرع الأول : الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثانى 140 ألف جنيه والفرع الثانى : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه والفرع الثالث : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه و الفرع الرابع : الفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثانى 100 ألف جنيه .

وسيتم تكريم أوائل الفائزين فى المسابقة فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 1441 هــ بتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



