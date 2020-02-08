وزير الأوقاف: الدولة أنفقت 3 مليارات جنيه لإعمار بيوت الله

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة أنفقت أكثر من 3 مليار جنيه لعمارة بيوت الله ويؤكد رئيسها دوما أنه لا مساس بثوابت الدين لافتا إلى ضرورة الفهم الصحيح للنصوص وإعمال العقل .
وأضاف : يشرفنا أن نكون في خدمة القرآن الكريم وأهله وأن نتخذ من خدمتهم والعمل على الفهم الصحيح للقرآن وإعلاء قيم الإنسانية وأنشأنا لذلك المدارس القرآنية التي بلغت 1150 مدرسة على مستوى الجمهورية ولضمان حفظ القرآن الكريم تم إضافة شرطا في المسابقة وهو الفهم الصحيح لمقاصده.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 27 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمشاركة 85 متسابقا من 63 دولة وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والشيخ عبد المحسن القاسمي إمام الحرم المكي والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب .
وأكد الوزير أن جمهور العلماء الثقات أجمعوا على ان من أفتى الناس بمجرد منقول من الكتب دون معرفة أحوالهم وأعراضهم فقد ضل وأضل . لافتا إلى أن الأمة ابتليت بجماعة يلوون كلمات الله ويفسرونها بشكل خاطئ ويتخذونها دليلا للقتل وإراقة الدم والإسلام منهم براء.
يذكر أن المسابقة تضم الفروع التالية : الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسى العلوم الشرعية والعربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا).
والفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية والفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة "للجنسين تحت 12 سنة" ، وذلك بإجمالى جوائز مالية قدرها مليون ومائة ألف جنيه على النحو التالى:
الفرع الأول : الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثانى 140 ألف جنيه والفرع الثانى : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه والفرع الثالث : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه و الفرع الرابع : الفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثانى 100 ألف جنيه .
وسيتم تكريم أوائل الفائزين فى المسابقة فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 1441 هــ بتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ويشارك في مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم نخبة من المشاركين في زيارة محافظة الوادي الجديد، بمناسبة افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد المطار بمدينة الخارجة، وافتتاح الدورة التدريبية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لمعلمي التربية الدينية بمحافظة الوادي الجديد صباح الأحد المقبل.
وأتاحت وزارة الأوقاف الفرصة للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم من جانب آخر للوافدين الموجودين للدراسة بالقاهرة، فاز منهم 12 وفدًا، يشارك منهم 8 متسابقين بشكل مباشر دون ترشيح من جهة أخرى، منهم 4 أفارقة.
وقررت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد -رحمه الله- على مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين للقرآن الكريم التى تنعقد فبراير الجارى 2020م، ويشرف الفائزون فيها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالات الوزارة بليلة القدر، تقديرًا لمكانة قُرائنا الكبار وما قدموه من خدمة لكتاب الله عز وجل.
وتطلق الأوقاف مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم
الـ27 بجوائز إجمالى قيمتها مليون و200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضى، وتخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا، وأعلنت الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرعًا خاصًا، وأيضًا فرعًا خاصا لحفظة القرآن الكريم من أبناء قارة أفريقيا، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها 150 ألف جنيه، والثانية 130 ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
وقررت وزارة الأوقاف تخصيص جائزتين: الأولى قدرها 150 ألف جنيه، والثانية 130 ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، على أن تكون المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، وتم تخصيص جوائز الفرع الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة «للجنسين حتى سن الأربعين عامًا» والفرع الثانى فى حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن «للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا»، والفرع الثالث فى حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية.