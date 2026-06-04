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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعيد فؤاد : التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين

سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية
سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عبد الخالق صلاح

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف في المقام الأول دعم المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وإجراء تعديلات تشريعية جديدة في قوانين ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة، بما يسهم في تخفيف العبء الضريبي وتقليل زمن التعامل بين المستثمر ومصلحة الضرائب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ من أبرز التعديلات المقترحة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأسهم المقيدة داخل البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة مخفضة تبلغ نصف في الألف يتحملها البائع والمشتري، بعدما كانت الضريبة المطبقة خلال عامي 2018 و2019 تبلغ واحدًا ونصف في الألف.

وتابع، أن الضريبة الجديدة ستطبق على المقيمين وغير المقيمين، في خطوة تستهدف الحد من الآثار السلبية التي كانت تنتج عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب يتضمن أيضًا إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح التي تتحملها الشركات القابضة عند إعادة توزيع أرباح الشركات التابعة، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي لمعالجة حالة الازدواج الضريبي التي كانت تتعرض لها تلك الأرباح، بما يسهم في تخفيف الأعباء على مجموعات الشركات وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أوضح فؤاد أن القانون الحالي كان يعتبر تكرار التصرف العقاري نشاطًا تجاريًا يستوجب فتح ملف ضريبي وتقديم إقرارات ضريبية، إلا أن التعديل الجديد يفرق بين التكرار الناتج عن نية الاتجار والتكرار العادي المرتبط بظروف الأفراد.

وذكر أن أي تكرار في التصرفات العقارية دون وجود نية الاتجار سيخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية فقط، دون الحاجة إلى فتح ملف ضريبي أو الالتزام بإجراءات إضافية.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل كذلك على إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح للمواطن إدخال بيانات العقد وقيمة التصرف العقاري، ليتم احتساب الضريبة وسدادها إلكترونيًا والحصول على مخالصة فورية من مكانه.

سعيد فؤاد التسهيلات الضريبية الجديدة المستثمرين زمن الإجراءات إكسترا نيوز مصلحة الضرائب

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