نائب رئيس جامعة الأزهر: لجنة المصالحات نجحت في إنهاء خصومات ثأرية بأسيوط بتعاون المسلمين والمسيحيين

أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر وعضو لجنة المصالحات، أن اللجنة التي شكلها الأزهر الشريف تعمل على معالجة النزاعات المرتبطة بالثأر، خاصة في محافظات الصعيد التي شهدت على مدار السنوات الماضية حالات ثأر معقدة ومتجذرة.

وقال محمد عبد المالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج شكل تاني المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إن لجنة المصالحات تضم عددًا من قيادات الأزهر وعلماء الدين، وقد نجحت في إنهاء إحدى القضايا الثأرية بمحافظة أسيوط، إلى جانب العمل على إزالة الآثار السلبية التي تخلفها هذه النزاعات داخل المجتمع.

دعم مساعي المصالحة وترسيخ قيم التسامح

وتابع أن جهود اللجنة لاقت استجابة وتعاونًا واسعًا من أهالي محافظة أسيوط، سواء من المسلمين أو المسيحيين، ما أسهم في دعم مساعي المصالحة وترسيخ قيم التسامح والتعايش المجتمعي، والقضاء على ظاهرة الثأر وآثارها السلبية.