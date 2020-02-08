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ديني

في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. الشريف يشيد بجهود الأوقاف ويدعو المشاركين للتكريم بمجلس النواب

السبت 08/فبراير/2020 - 11:03 ص
السيد شريف وكيل مجلس
السيد شريف وكيل مجلس النواب
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عبد الرحمن محمد
قال السيد شريف وكيل مجلس النواب إن الإسلام هو دين الرحمة والبناء والتعمير والأمن والاستقرار. 

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم  الـ 27 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمشاركة 85 متسابقا من 63 دولة وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والشيخ عبد المحسن القاسمي إمام الحرم المكي والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب .

وأشاد الشريف بجهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم وإطلاق اسم مشايخ مصر الكبار على المسابقة بداية من العام الماضي حيث خصصت باسم محمود خليل الحصري  وهذا العام باسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. 

ووجه الشريف في نهاية كلمته الدعوة باسم رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتكريم وزير الأوقاف والمتسابقين والمحكمين بعد نهاية المسابقة وذلك بمقر مجلس النواب، وهو ما أشاد به الحضور ونال استحسانهم .

المسابقة تضم  الفروع التالية : الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا) .

والفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية والفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة "للجنسين تحت 12سنة" ، وذلك بإجمالى جوائز مالية قدرها مليون ومائة ألف جنيه على النحو التالى :

الفرع الأول : الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثانى 140 ألف جنيه والفرع الثانى : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه والفرع الثالث : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه و الفرع الرابع : الفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثانى 100 ألف جنيه .

وسيتم تكريم أوائل الفائزين فى المسابقة فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 1441هــ بتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
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