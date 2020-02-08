في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. الشريف يشيد بجهود الأوقاف ويدعو المشاركين للتكريم بمجلس النواب

المسابقة تضم الفروع التالية : الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا) .





والفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية والفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة "للجنسين تحت 12سنة" ، وذلك بإجمالى جوائز مالية قدرها مليون ومائة ألف جنيه على النحو التالى :





الفرع الأول : الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثانى 140 ألف جنيه والفرع الثانى : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه والفرع الثالث : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه و الفرع الرابع : الفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثانى 100 ألف جنيه .



