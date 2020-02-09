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أخبار البلد

ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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أماني نوار -محمد أبو النور

أكد  الدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، إن رعاية رئيس مجلس الوزراء لحفل مؤسسة "النداء" يعكس الوعي الحكومي بدور المؤسسات الأهلية لتنمية المجتمع وخاصة في الصعيد.


وأشاد ماجد عثمان خلال الحفل الأول لمؤسسة "النداء"، السبت، بدور وزارات التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، ومحافظي قنا الحالي والسابق، حيث ساهموا جميعًا في توسيع عمل المؤسسة التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تحقق تنمية وعدالة اجتماعية في الصعيد، لافتًا إلى أن مؤسسة النداء كفكرة وواقع على الأرض جاءت بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني والمؤسسات الدولية.


وأشار إلى أن مؤسسة "النداء" انطلقت من محافظة قنا، واستهدفت كذلك تنمية المرأة في كل الصعيد، ولم يكن هدف المؤسسة تقديم مساعدات فقط وإنما بناء مجتمع راقٍ وإقامة مشروعات وتسويق منتجاتها محليا ودوليا وتطوير سلوكيات المجتمع، والتعاون من مؤسسات المجتمع المدني، اعتمادا على فكر الدكتور هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية المعروفة والمديرة التنفيذية لمبادرة نداء لتحقيق التنمية المستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات التي حولت الحلم إلى حقيقة.


ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الوزراء والمحافظين ومسئولي الأمم المتحدة ورجال الأعمال وقادة المجتمع المدني والإعلام والصحافة.

ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
ماجد عثمان: اهتمام الوزراء بنداء يعكس الوعي بدور المؤسسات الأهلية
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