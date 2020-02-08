التاسعة يا أهلي.. هل تتوج كتيبة فايلر لتكون "الرابعة تابتة"؟

الأهلي وضع قدميه في الدور الإقصائي بأبطال أفريقيا وفي ذهنه سؤال عالق الثأر أم "حلم التاسعة"؟، عندما ضرب موعدا مع صن داونز من جديد.





ويسعى النادي الأهلي، للثأر من صن داونز، بعدما خرج على يده في البطولة الماضية من دور ربع النهائي أيضًا، بخسارة مذلة، بنتيجة 0-5 في جنوب إفريقيا، وهي الخسارة الأكبر في تاريخ النادي إفريقيًا.





وتواجه الفريقان في 6 مباريات، حقق فيها المارد الأحمر الانتصار في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.





ويسجل الأهلي حضورًا مميزا في دوري أبطال أفريقيا كل عام يشارك فيه، ويحمل الشياطين الحمر الرقم القياسي الأكثر تتويجًا بالبطولة في أفريقيا بـ8 بطولات طوال تاريخه.



