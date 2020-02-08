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رياضة

التاسعة يا أهلي.. هل تتوج كتيبة فايلر لتكون "الرابعة تابتة"؟

السبت 08/فبراير/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يدخل فريق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم مدعمًا بكتيبة من الصفقات الجديدة، جعلت جماهير الأحمر تطمئن بعض الشيء على مستوى فريقها الذي ضاع حلم التتويج بها في آخر ثلاث نسخ.

الأهلي وضع قدميه في الدور الإقصائي بأبطال أفريقيا وفي ذهنه سؤال عالق الثأر أم "حلم التاسعة"؟، عندما ضرب موعدا مع صن داونز من جديد.

ويسعى النادي الأهلي، للثأر من صن داونز، بعدما خرج على يده في البطولة الماضية من دور ربع النهائي أيضًا، بخسارة مذلة، بنتيجة 0-5 في جنوب إفريقيا، وهي الخسارة الأكبر في تاريخ النادي إفريقيًا.

وتواجه الفريقان في 6 مباريات، حقق فيها المارد الأحمر الانتصار في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.

ويسجل الأهلي حضورًا مميزا في دوري أبطال أفريقيا كل عام يشارك فيه، ويحمل الشياطين الحمر الرقم القياسي الأكثر تتويجًا بالبطولة في أفريقيا بـ8 بطولات طوال تاريخه.

كما ينفرد الأهلي بالرقم القياسي للتتويج ببطولة دون خسارة، عندما خاض منافسات نسخة 2005 دون السقوط في أي مواجهة، وفاز في تسع مباريات وتعادل في خمس، خلال 14 مواجهة لعبها.

لكن كيف تحول حلم التاسعة إلى كابوس؟

- 2017، فشل الأهلي في تحقيقه حلمه بالتتويج بالتاسعة منذ أول إختبار، بعد سقوطه أمام الوداد المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للمباراة النهائية.

- 2018، عاد الحلم يراود الأهلي من جديد بعد التأهل إلى النهائي ليواجه الترجي التونسي ويحقق انتصارا على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن ضاع الحلم بعد أن نجحت كتيبة معين الشعباني من تحقيق ريمونتادا تاريخية بثلاثية نظيفة.

- 2019، واجه الأهلي خصما عنيدا في دور ربع النهائي عندما التقي مع صن داونز وحطم الحلم للعام الثالث على التوالي وإلحاق الهزيمة بالشياطين الحمر بخماسية خارج أرضه.

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