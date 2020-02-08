AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إنهاء خدمة وفقدان الاعتبار.. تشريعية النواب تفند تعديلات قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:37 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
هاني حسين
قال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون  تنظيم الكيانات الإرهابية  صدر عام 2015 وأثناء التطبيق من الممكن ان تظهر بعض المستجدات والتطور في أدوات الجماعات الإرهابية وبالتالي على الدولة والمشرع إجراء التعديلات لمواجهة التطور.

وأضاف إيهاب الطماوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  هناك التزامات دستورية  بتوفير  الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل المقيمين على أراضيها والمادة 237 من الدستور تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله .

وتابع إيهاب الطماوي:"  الدولة بكل مؤسساتها تقوم بدورها لتحقيق الالتزامات الدستورية  وتقدمت الحكومة بمشروع قانون لإجراء بعض التعديلات على قانون الكيانات الإرهابية والتعديل تضمن  توسيع تعريف الكيان الإرهابي بحيث يتضمن  القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

واكمل إيهاب الطماوي:"  جميع قنوات  الإخوان وفي قطر وتركيا وبالخارج تندرج تحت تعريف القنوات الإرهابية، القانون الحالي تحدث عن التمويل للعناصر الإرهابية  وتم توسعة تعريف التمويل ويشمل مكافحة غسيل الاموال عن طريق بعض شركات قوى الشر"، مضيفا:"  من يدرج على قوائم الإرهابيين سيفقد الصفة والاعتبار ويتم إنهاء خدمته سواء كان يعمل في الجهاز الإداري للدولة أو المجالس النيابية وشركات قطاع الأعمال العام".

ولفت إيهاب الطماوي:"   من يدرج على قوائم الإرهابيين يسحب منه جواز السفر ويمتنع إصدار جواز سفر له و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة "، مضيفا:"  سيتم مناقشة التعديلات في الجلسة العامة غدا الأحد ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سوف تقوم بمناقشة مشروع قانون بتعديل مكافحة الإرهاب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. تفاصيل

هيثم شرابي: تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية هدفه مصادرة أموالهم

داليا زيادة : نتمنى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

حقوقيون يعلقون على مشروع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.. نتمنى صدور اللائحة التنفيذية قريبا والقانون هدفه مصادرة أموالهم

تعديلات جديدة بشأن الكيانات الإرهابية أمام تشريعية النواب غدا

تعديلات جديدة بشأن الكيانات الإرهابية أمام تشريعية النواب اليوم

ترشيحاتنا

نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

نجل بيسيرو: الأهلي زي برشلونة والريال.. وأبويا مهربش.. وهذا أفضل لاعب بالفريق

ماذا أفعل ليستجاب دعائي لابني؟ .. خالد الجندي: 3 أمور تجعل الدعاء مستجابا

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

العثور على مخلوق غامض بدون عيون وله أسنان ضخمة .. شاهد ملامحه

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92