AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسن شاكوش: أغنية بنت الجيران نجحت بسبب اختلافها عن المهرجانات الشعبية.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:06 ص
محمد حليم قنديل
قال حسن شاكوش مطرب المهرجانات، إن أغنية "بنت الجيران" لم تكن أول أغنية له، مضيفا أن له أغاني سابقة.

وأضاف حسن شاكوش خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه غنى أغنية "وداع يادنيا وداع" وكانت من الأغاني الناجحة أيضا.

وتابع حسن شاكوش، أنه قام بعمل فني من قبل مع الفنان محمد رمضان فى فيلم "واحد صعيدي".

وأوضح حسن شاكوش، أنه قام بتطوير المهرجانات لشكل جديد وهذا الذي جعل أغنية "بنت الجيران" ناجحة ومنتشرة فى المجتمع بين الناس.

وأشار إلى أن سبب نجاح أغنية "بنت الجيران" هو اختلافها عن باقى المهرجانات الشعبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش يشعل استديو ام بي سي مصر بأغنية بنت الجيران.. فيديو

متأثرا بوفاة والده.. حسن شاكوش يروي أسرار حياته فى الرياضة والفن.. فيديو

لأول مرة.. حسن شاكوش يكشف تفاصيل لا تعرفها عن بنت الجيران.. فيديو

تحدث عن الحب والزواج.. حسن شاكوش:النجاح شجعني على عضوية نقابة الموسيقيين.. فيديو

بسبب بنت الجيران.. مها أحمد تدخل في وصلة رقص مع حسن شاكوش على الهواء

حسن شاكوش يكشف حقيقة خلافه مع حمو بيكا.. فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق من موسيماني بعد إصابة نجم صن داونز قبل مواجهة الأهلي

شاهد .. خطوبة الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة

حسن شاكوش: كنت نايم وصحيت لقيتني التاني على العالم.. فيديو

لهذا السبب| تأجيل تجديد عقد حازم إمام مدافع الزمالك

الصين تعلن عن ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا

شوقي غريب يجيب .. من قائد المنتخب في الأولمبياد صلاح أم رمضان؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

أسود تجتمع على قتل عاملة داخل القفص في معركة دامية