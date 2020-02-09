حسن شاكوش: أغنية بنت الجيران نجحت بسبب اختلافها عن المهرجانات الشعبية.. فيديو

قال حسن شاكوش مطرب المهرجانات، إن أغنية "بنت الجيران" لم تكن أول أغنية له، مضيفا أن له أغاني سابقة.





وأضاف حسن شاكوش خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه غنى أغنية "وداع يادنيا وداع" وكانت من الأغاني الناجحة أيضا.





وتابع حسن شاكوش ، أنه قام بعمل فني من قبل مع الفنان محمد رمضان فى فيلم "واحد صعيدي".





وأوضح حسن شاكوش، أنه قام بتطوير المهرجانات لشكل جديد وهذا الذي جعل أغنية "بنت الجيران" ناجحة ومنتشرة فى المجتمع بين الناس.





وأشار إلى أن سبب نجاح أغنية "بنت الجيران" هو اختلافها عن باقى المهرجانات الشعبية.



