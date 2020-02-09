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جابر نصار: إصلاحات كثيرة حدثت فى جامعة القاهرة دون الترويج لها.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:32 ص
جابر نصار
جابر نصار
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن هناك عملية إصلاح ناجحة، تمت فى جامعة القاهرة وذلك كان بشهادة المجتمع.

وأضاف الدكتور جابر نصار خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هناك إصلاحات كثيرة حدثت فى جامعة القاهرة ولم يتم الترويج لها.

وتابع رئيس جامعة القاهرة السابق، أن جابر نصار وإدارته هي أول إدارة تدخل الامتحانات الإلكترونية إلى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عمل مركز لتصوير وتصحيح الامتحانات إلكترونيا، يعمل على تصحيح 4000 ورقة في الساعة.

وأوضح الدكتور جابر نصار، أن قرار منع ارتداء النقاب داخل الجامعة قرار مبرر وبعيد عن الدين تماما، مضيفا أنه عندما اتخذه من قبل لم يستشر أى مؤسسة دينية .

وأشار إلى أن العلم قال إن هناك نسبة 74 % من التواصل تكون عن طريق تعبيرات الوجه، موضحا أن قرار منع ارتداء النقاب كان لهيئة التدريس فقط وليس على الطلبة نهائيا.
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