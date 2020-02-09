تريزيجيه ضمن المرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد .. شاهد

كشف شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني الأول والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي ، في حساباته لضمه في أولمبياد طوكيو.





وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": أنه لم يحدد أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار لضمهم للمنتخب الأولمبي وفقا لـ اللائحة، ولكن تريزيجيه ومحمد صلاح وأحمد حجازي وغيرهم ضمن حساباته للاختيار منهم.





وتابع: "أنا أول مدرب اعتمدت على تريزيجيه في المنتخب الأول أمام السنغال وكان عنده 18 عاما وقتها".



