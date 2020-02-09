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رياضة

تريزيجيه ضمن المرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد .. شاهد

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:34 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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ريهام بكير
كشف شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني الأول والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي ، في حساباته لضمه في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": أنه لم يحدد أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار لضمهم للمنتخب الأولمبي وفقا لـ اللائحة، ولكن تريزيجيه ومحمد صلاح وأحمد حجازي وغيرهم ضمن حساباته للاختيار منهم.

وتابع: "أنا أول مدرب اعتمدت على تريزيجيه في المنتخب الأول أمام السنغال وكان عنده 18 عاما وقتها".

وعن خوض تجربة معايشة قبل أولمبياد طوكيو: "لا أفكر في خوض فترات المعايشة ولكن من الممكن الدفع بمحمد شوقي أو وائل رياض، المدربين المساعدين وخبرتي كبيرة ولا أحتاج خوض معايشة خارجية، وشهادتي تؤهلني للتدريب في أي مكان في العالم".
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