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أخبار العالم

خوفا من كورونا.. إجلاء 800 أمريكي عن مدينة ووهان الصينية

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:14 ص
أ ش أ
قالت الولايات المتحدة أنها قامت بإجلاء أكثر من 800 مواطن أمريكي من مدينة (ووهان)، مركز فيروس كورونا بالصين.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن رحلتين جويتين هبطتا بالولايات المتحدة يوم الجمعة قادمتين من ووهان تحملان مواطنين أمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين ومقيمين دائمين بالولايات المتحدة.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تدعو مواطنيها لمراجعة مشورة السفر الصينية ومتابعة تعليمات مركز السيطرة على الأمراض والسلطات الصحية المحلية.

ونبهت إلى تعاون الولايات المتحدة مع الصين لتقديم كل الدعم للمواطنين الأمريكيين مشيرة إلى التزام بلادها بالعمل على سلامة رعاياها بالخارج وتقديم معلومات مهمة لمساعدتهم على البقاء في أمان. 

وتابعت : "يعمل فريقنا في واشنطن وفي سفارتنا والقنصليات في الصين عن كثب مع سلطات جمهورية الصين الشعبية لتقديم كل الدعم الممكن للمواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء الصين.

ولفتت إلى أنه سيتم فحص جميع الركاب ومراقبتهم بعناية من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الصحة وهيئات الرعاية الإنسانية .

وذكرت أن هاتين الرحلتين الجويتين كانتا جهدًا مشتركًا من قبل وزارة الخارجية ومراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها ووزارة الدفاع والسلطات المحلية بالصين.
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