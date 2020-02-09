AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يصل الإمارات للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:34 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد مصري رفيع المستوى، يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وعدد من قيادات الوزارة وذلك للمشاركة في فعاليات " المنتدى الحضرى العالمي " فى دورته العاشرة والتي تستمر حتى ١٣ فبراير الجاري، وذلك تلبية لدعوة مشتركة لكل من ميمونة شريف المدير التنفيذي  لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) وفلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات. 

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له عقب وصوله السفير شريف البديوي سفير مصر لدى الإمارات وعدد من أعضاء السفارة المصرية . 

ومن المقرر أن يلقي اللواء محمود شعراوي كلمة أمام الجلسة الرئيسية التي سيشارك فيها وزراء من المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا تحت عنوان " التنمية الحضرية المستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

كما سيشارك الوزير شعراوي، أيضًا في الجلسة الحوارية الثالثة علي هامش المنتدي تحت عنوان  " الحداثة والعادات والثقافة الموروثة .. نقاط الالتقاء الابتكارية للمدن المستدامة " ، كما سيشارك اللواء محمود شعراوي في جلسة للبنك الدولي عن المناطق التي يشارك البنك في تنميتها في دول المنطقة وعلي رأسها مصر، حيث من المقرر أن يعرض الوزير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج والتي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي ، كما سيشارك الوزير أيضًا في افتتاح الجناح المصري الذي سيعقد علي هامش المنتدي ، والذي سيتم خلاله استعراض أهم المشروعات والملفات التي تقوم الوزارة بمتابعتها وتنفيذها في عدد من المحافظات المصرية ومن بينها مشروع مسار العائلة المقدسة  . 

كما سيعقد اللواء محمود شعراوي مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الإماراتيين من بينهم جمال بن حويرب المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمستشار الثقافى لحكومة دبى لبحث تعزيز وفتح مجالات للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة خاصة في مجالات التدريب ومحو الأمية وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية والتعرف علي تجربة الإمارات في مواجهة تحديات المدن ، بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات .

كما سيلتقي وزير التنمية المحلية أيضًا مع ميمونة شريف المدير التنفيذي  لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية المحلية والاستفادة من أنشطة البرنامج  ، بالإضافة إلى عقد لقاءات قيادات منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية . 

كما سيعقد الوزير شعراوي اجتماعا مع وفد من البنك الدولي المشارك في الاجتماعات الخاصة بالمنتدي لبحث آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر . 

ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضًا مشاركة اللواء محمود شعراوي ومحافظو القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا في الجلسة العالمية للحكومات المحلية والإقليمية والتي تنظمها منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوى: انتهاء المراجعات الخاصة باتفاقية مقر منظمة المدن والحكومات الأفريقية

في حفل ختام البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية المحلية .. شعراوي: الرئيس أعطى دفعة كبيرة لدور مصر الرائد في ظل ثقة الأفارقة .. والقاهرة تضع خبراتها وإمكاناتها في كل المجالات لخدمة أبناء القارة

رسائل وزير التنمية المحلية لـ المحافظين الجدد: معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..الدولة تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات..الأوضاع تحتم علينا بذل الجهد لاستمرار التنمية..ومشروعات الصعيد التنموية أولوية

شعراوي يطالب المحافظين الاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوي بالشوارع

أبوظبي قبلة صناعة المدن الذكية .. الأحمد يكشف تفاصيل المنتدى الحضري العالمي

وزير التنمية المحلية يبحث التعاون مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس تكشف كواليس مشهد الغرق في لص بغداد

سقوط أمطار على بعض المناطق في القاهرة والجيزة

4 تفسيرات لاسمه.. حكاية دير مكثت فيه العائلة المقدسة لمدة 6 أشهر.. صور

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

محمد صلاح صنع تاريخا.. نجم ريال مدريد السابق: الكرة المصرية مليئة بالمواهب وينقصها النظام

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته