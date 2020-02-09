انتظام الدراسة بجميع مدارس البحيرة وتوزيع نشرات للتوعية بالأمراض المعدية.. صور

انتظمت الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس البحيرة فى ١٨ إدارة تعليمية بداية من طابور الصباح، حيث تم إلقاء النشيد الوطنى وتحية العلم وتفعيل الإذاعة المدرسية والتزام الطالبات والطلاب بالزى الرسمى وانتظام المدرسين بالحضور والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف.









وشهدت مدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية بنات بإدارة ايتاى البارود التعليمية إلقاء كلمة فى طابور الصباح عن التوعية الصحية للطلاب والوقاية من الأمراض المعدية والتنبيه على الطالبات بالاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة وعند شعورهن بأي أعراض التوجه فورا لمكتب الزائرة الصحية.





فيما أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على انتظام سير الدراسة والعملية التعليمية بمدارس المحافظة والتى انطلقت اعتبارًا من أمس السبت ٨ فبراير بالمدارس التى تعمل على فترتين، واليوم الأحد بباقى المدارس الأخرى والتى تعمل بنظام اليوم الكامل.

ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى وإعداد الجدول المدرسي بتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس مع متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، و الالتزام بتحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطني خلال طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة داخل الفصول وبفناء المدرسة ودورات المياه وخارج أسوار المدارس.





وطالب المحافظ باستمرار التنسيق والتعاون وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بين التربية والتعليم والصحة بالمتابعة الدورية لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس، وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية .





و أشار "الدكتور محمد سعد محمد "- وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الكتاب المدرسى وصل لكل المدارس وتم البدء فى توزيعه مع أول أيام الدراسة، والتأكد من إنتظام الجدول الدراسي، وتدريب المعلمين وفق شروط محددة لضمان جودة التدريب، وتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعليمات بدء الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩، وتهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لضمان حسن سير وإستقرار العملية التعليمية .





كما وجه "وكيل تعليم البحيرة" بالإلتزام بتسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي التأكيد على الإستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني مع متابعة إلتزام جميع المدارس بذلك، وإعداد خطة المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديريات، مع متابعة إلتزام المدارس بتفيذ لائحة الإنضباط المدرسي وحظر إستخدام العقاب البدني للطلاب .





وأكد" سعد "على التواصل والتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية وإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت وإحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة لها .