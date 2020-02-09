مشاهد مرعبة.. هروب أسرة صينية من حجرات العزل الصحى لـ كورونا

عرضت فضائية يورو نيوز، تفاصيل إجبار أسرة صينية للعودة بعد هروبها من الحجر الصحي الخاص بتفشى فيروس كورونا.





وأظهر الفيديو قيام عناصر من فريق طبي في الصين، فى منظر مرعب، بإخراج هذه الأسرة بالقوة، بعد مخالفتهم التعليمات بوضع أنفسهم بالحجر الصحي وهروبهم منه.





الفيديو تمّ تصويره في مقاطعة كونشان "غرب البلاد - بالقرب من شنجهاي"، ونرى فيه رجلًا وامرأة يتم إخراجهما بالقوة من الشقة، قبل أن يرفض شخص ثالث مرافقة الجهاز الطبي، فيستلقي أرضًا أمام عتبة الباب، قبل أن يتم إخراجه عنوة هو الأخير.





وأفراد أسرة دونج عادوا إلى كونشان من منطقة هوبي (حيث مدينة ووهان أو بؤرة فيروس كورونا الجديد)، ولم يمتثلوا للأوامر الطبية، ما استدعى تدخل السلطات الصينية للكشف عليهم، ولكنهم عادوا إلى شقتهم لاحقًا بعد التأكد من حالتهم الصحية.





وتجبر السلطات الصينية أي فرد عائد من مقاطعة هوبي على حجر نفسه صحيًا لمدة 14 يومًا، إذ يقول الأطباء المختصون إن هذه المدة كافية لتظهر عوارض فيروس كورونا الجديد على الشخص في حال كان مصابًا به.





يذكر أن فيروس كورونا يواصل انتشاره فى الصين وخارجها وارتفعت وفياته حتى الآن لـ 636 شخصا فى الصين وعدد إصابات، مؤكدة وصل أكثر من 31 ألف حالة.