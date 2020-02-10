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تكنولوجيا

بسعر منخفض.. آبل تعتزم إطلاق iPhone SE 2 أو iPhone 9 بهذا الموعد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:01 ص
iPhone SE 2
iPhone SE 2
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شيماء عبد المنعم
تعتزم شركة آبل "Apple" الأمريكية، تسعير جهاز آيفون بسعر منخفض، والذي يشاع أنه يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 بسعر 399 دولار، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه في شهر مارس، وفقا لتقرير جديد صادر هذا الأسبوع من موقع Fast Company.

ويأتي تقرير موقع Fast Company مدعوما بتقرير سابق من محلل آبل الشهير مينج تشي كو Ming-Chi Kuo، الذي أوضح في شهر أكتوبر الماضي إن هاتف آيفون منخفض التكلفة سيكون متاحا بسعر أقل سابقته. 

وووفقا لموقع "appleinsider"، يقول محللون إن شركة آبل تحتاج إلى جهاز أقل تكلفة من أجل زيادة تنافسيتها بشكل أفضل ضمن السوق الهندية والصينية، حيث واجهة الشركة مشكلة في زيادة حصتها السوقية بهم.

وبحسب ما ورد فإن سعر هاتف آيفون الجديد المنخفض التكلفة البالغ 399 دولار أمريكي، وسيكون مطابقا للسعر الأساسي لجهاز iPhone SE الصادر في عام 2016، ولهذا السبب أشار بعض الناس إليه باسم iPhone SE 2، بينما أطلق آخرون عليه اسم iPhone 9، لكننا لم تشير آبل حتي الآن إلى اسم الهاتف.

وبفضل التسريبات السابقة، التي أوضحت مجموعة من المواصفات المعروفة عن iPhone SE 2، مثل أنه متشابه من حيث التصميم مع هاتف iPhone 8، لكن مع حواف علوية وسفلية أسمك وزر المنزل المتضمن ميزة Touch ID.

ومن المفترض أن تزود شركة آبل iPhone SE 2 بشريحة A13 المتوفرة في iPhone 11 و 11 Pro، ويقال إنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، مع كاميرا خلفية أحادية العدسة من أجل إبقاء التكاليف منخفضة، لكن من غير المعروف ما إذا كانت الكاميرا ستكون مماثلة للكاميرا ذات الزاوية الواسعة في ‌iPhone 11‌.

وقد يتوفر iPhone SE 2 بخيارات 64 و 128 جيجابايت من حيث مساحة التخزين، ويتوقع أن تشمل الألوان الرمادي والفضي والأحمر، بحسب "gsmarena" التقني.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج iPhone SE 2 الجديد في شهر فبراير، لكن تم إغلاق مصانع موردي آبل في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر في الصين، وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيؤثر على خطط الإنتاج وما إذا كان سيتم تأجيل تاريخ إطلاق هاتف آيفون الجديد.
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