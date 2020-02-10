بسعر منخفض.. آبل تعتزم إطلاق iPhone SE 2 أو iPhone 9 بهذا الموعد

آبل " Apple " الأمريكية، تسعير جهاز آيفون بسعر منخفض، والذي يشاع أنه يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 بسعر 399 دولار، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه في شهر مارس، وفقا لتقرير جديد صادر هذا الأسبوع من موقع Fast Company. تعتزم شركة" الأمريكية، تسعير جهازبسعر منخفض، والذي يشاع أنه يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 بسعر 399 دولار، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه في شهر مارس، وفقا لتقرير جديد صادر هذا الأسبوع من موقع Fast Company.





آبل الشهير مينج تشي كو Ming-Chi Kuo، الذي أوضح في شهر أكتوبر الماضي إن هاتف آيفون منخفض التكلفة سيكون متاحا بسعر أقل سابقته. ويأتي تقرير موقع Fast Company مدعوما بتقرير سابق من محللالشهير مينج تشي كو Ming-Chi Kuo، الذي أوضح في شهر أكتوبر الماضي إن هاتفمنخفض التكلفة سيكون متاحا بسعر أقل سابقته.





آبل تحتاج إلى جهاز أقل تكلفة من أجل زيادة تنافسيتها بشكل أفضل ضمن السوق الهندية والصينية، حيث واجهة الشركة مشكلة في زيادة حصتها السوقية بهم. وووفقا لموقع "appleinsider"، يقول محللون إن شركةتحتاج إلى جهاز أقل تكلفة من أجل زيادة تنافسيتها بشكل أفضل ضمن السوق الهندية والصينية، حيث واجهة الشركة مشكلة في زيادة حصتها السوقية بهم.





آيفون الجديد المنخفض التكلفة البالغ 399 دولار أمريكي، وسيكون مطابقا للسعر الأساسي لجهاز iPhone SE الصادر في عام 2016، ولهذا السبب أشار بعض الناس إليه باسم iPhone SE 2 ، بينما أطلق آخرون عليه اسم iPhone 9، لكننا لم تشير آبل حتي الآن إلى اسم الهاتف. وبحسب ما ورد فإن سعر هاتفالجديد المنخفض التكلفة البالغ 399 دولار أمريكي، وسيكون مطابقا للسعر الأساسي لجهاز iPhone SE الصادر في عام 2016، ولهذا السبب أشار بعض الناس إليه باسم، بينما أطلق آخرون عليه اسم iPhone 9، لكننا لم تشير آبل حتي الآن إلى اسم الهاتف.





iPhone SE 2 ، مثل أنه متشابه من حيث التصميم مع هاتف iPhone 8، لكن مع حواف علوية وسفلية أسمك وزر المنزل المتضمن ميزة Touch ID. وبفضل التسريبات السابقة، التي أوضحت مجموعة من المواصفات المعروفة عن، مثل أنه متشابه من حيث التصميم مع هاتف iPhone 8، لكن مع حواف علوية وسفلية أسمك وزر المنزل المتضمن ميزة Touch ID.





iPhone SE 2 بشريحة A13 المتوفرة في iPhone 11 و 11 Pro، ويقال إنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، مع كاميرا خلفية أحادية العدسة من أجل إبقاء التكاليف منخفضة، لكن من غير المعروف ما إذا كانت الكاميرا ستكون مماثلة للكاميرا ذات الزاوية الواسعة في ‌iPhone 11‌. ومن المفترض أن تزود شركة آبلبشريحة A13 المتوفرة في iPhone 11 و 11 Pro، ويقال إنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، مع كاميرا خلفية أحادية العدسة من أجل إبقاء التكاليف منخفضة، لكن من غير المعروف ما إذا كانت الكاميرا ستكون مماثلة للكاميرا ذات الزاوية الواسعة في ‌iPhone 11‌.





iPhone SE 2 بخيارات 64 و 128 جيجابايت من حيث مساحة التخزين، ويتوقع أن تشمل الألوان الرمادي والفضي والأحمر، بحسب "gsmarena" التقني. وقد يتوفربخيارات 64 و 128 جيجابايت من حيث مساحة التخزين، ويتوقع أن تشمل الألوان الرمادي والفضي والأحمر، بحسب "gsmarena" التقني.





iPhone SE 2 الجديد في شهر فبراير، لكن تم إغلاق مصانع موردي آبل في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر في الصين، وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيؤثر على خطط الإنتاج وما إذا كان سيتم تأجيل تاريخ إطلاق هاتف آيفون الجديد. وكان من المقرر أن يبدأ إنتاجالجديد في شهر فبراير، لكن تم إغلاق مصانع مورديفي الوقت الحالي بسبب تفشي فيروسالمستمر في الصين، وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيؤثر على خطط الإنتاج وما إذا كان سيتم تأجيل تاريخ إطلاق هاتفالجديد.