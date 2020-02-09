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تكنولوجيا

فيسبوك تستحوذ على شركة بريطانية مقابل 40 مليون دولار

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:03 م
Facebook
Facebook
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شيماء عبد المنعم
استحوذت شركة فيسبوك "Facebook"، على Scape Technologies، وهي شركة ناشئة بريطانية متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، وتعمل على تقنية لتحديد الموقع تتفوق على قدرات نظام المواقع العالمي "GPS" الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، قال متحدث باسم الشركة تعليقه على الخبر: "إننا نستحوذ على شركات تقنية أصغر من وقت لآخر، ولا نناقش خططنا دائما"، وهي العبارة التي تستخدمها الشركة لتأكيد صفقات الاستحواذ بطريقة غير مباشرة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن تفاصيل الصفقة ليست معروفة بعد، ولكن يرجح أن يكون سعر الصفقة، بالنظر إلى حصة فيسبوك من الشركة وقيمتها، نحو 40 مليون دولار أمريكي، وكما ذكر أن مسؤولين سابقين لدى الشركة الناشئة استقالا ليحل محلهما مسؤولان من "فيسبوك".

ويبدو أن صفقة الاستحواذ على شركة "Scape Technologies"، تأتي في إطار سعي فيسبوك إلى تعزيز حضورها في سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي الذي يشهد نموا متسارعا، وقد جذب إليه العديد من كبرى شركات التقنية.

وتأسست شركة "Scape Technologies" في عام 2017، وقد طورت خدمة التموضع البصري المبنية على تقنية الرؤية الحاسوبية، وهي تسمح للمطورين ببناء تطبيقات قادرة على الحصول على معلومات عن المواقع أدق بكثير مقارنة بقدرات تقنية GPS الحالية.

وتستهدف التقنية مبدئيا تطبيقات الواقع المعزز، ولكنها قابلة للاستخدام في تشغيل تطبيقات التنقل، والروبوتات، وتسعى سكيب إلى استخدامها في أي جهاز مزود بكاميرا بغية تمكينه من فهم محيطه.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية إدوارد ميلر "Edward Miller"، في وقت سابق المحرك البصري بأنه تقنية لرسم الخرائط قادرة على إنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد باستخدام الصور ومقاطع الفيديو العادية، وقد أتاحت الشركة واجهة تطوير التطبيقات API الخاصة بخدمة التموضع البصري لعدد من المطورين.
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