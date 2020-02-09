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تكنولوجيا

فيديو مسرب.. مواصفات هاتف Galaxy Z Flip من سامسونج

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:55 ص
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip
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شيماء عبد المنعم
أظهر فيديو مسرب على موقع يوتيوب هاتف جالاكسي زد فليب Galaxy Z Flip، القابل للطي المرتقب من شركة سامسونج، بحسب ما ذكره موقع "sammobile" التقني.

ومن المقرر أن تعلن الشركة الكورية يوم الثلاثاء المقبل خلال حدث Unpacked، عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة جالاكسي إس Galaxy S الرائدة، بالإضافة إلى نسختها الجديدة القابلة للطي جالاكسي زد فليب.


وخلال الأشهر الماضية، سرب الكثير عن الهواتف، والآن نشر على موقع مشاركة الفيديو يوتيوب، مقطع فيديو مسرب يكشف مواصفات هاتف سامسونج الشبيه بموتورولا رازار.

ولا تتجاوز مدة مقطع الفيديو دقيقتين ويكشف عن هاتف جالاكسي زد فليب القابل للطي، الذي يتماشى في تصميمه الصدفي مع ما سرب حتى الآن، والذي يشبه تصميم هاتف موتورولا ريزر Motorola Razr.

ويظهر في الفيديو أن الهاتف، التي يحمل رقم الطراز SM-F700U والاسم الرمزي bloomqsq يحتوي معالج كوالكوم الأحدث سنابدراجون 865، إنما معالج العام الماضي سنابدراجون 855.


ويقدم هاتف سامسونج القابل للطي شاشة بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2636×1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن هواتف Galaxy Z Flip و Galaxy S20 في حدث Unpacked 2020 من يوم الثلاثاء 11 فبراير.

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