فيديو مسرب.. مواصفات هاتف Galaxy Z Flip من سامسونج

Galaxy Z Flip ، القابل للطي المرتقب من شركة سامسونج ، بحسب ما ذكره موقع "sammobile" التقني. أظهر فيديو مسرب على موقع يوتيوب هاتف جالاكسي زد فليب، القابل للطي المرتقب من شركة، بحسب ما ذكره موقع "sammobile" التقني.





ومن المقرر أن تعلن الشركة الكورية يوم الثلاثاء المقبل خلال حدث Unpacked، عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة جالاكسي إس Galaxy S الرائدة، بالإضافة إلى نسختها الجديدة القابلة للطي جالاكسي زد فليب.









مواصفات هاتف سامسونج الشبيه بموتورولا رازار. وخلال الأشهر الماضية، سرب الكثير عن الهواتف، والآن نشر على موقع مشاركة الفيديو يوتيوب، مقطع فيديو مسرب يكشفهاتفالشبيه بموتورولا رازار.





Motorola Razr . ولا تتجاوز مدة مقطع الفيديو دقيقتين ويكشف عن هاتف جالاكسي زد فليب القابل للطي، الذي يتماشى في تصميمه الصدفي مع ما سرب حتى الآن، والذي يشبه تصميم هاتف موتورولا ريزر





ويظهر في الفيديو أن الهاتف، التي يحمل رقم الطراز SM-F700U والاسم الرمزي bloomqsq يحتوي معالج كوالكوم الأحدث سنابدراجون 865، إنما معالج العام الماضي سنابدراجون 855.









سامسونج القابل للطي شاشة بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2636×1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويقدم هاتفالقابل للطي شاشة بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2636×1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





Galaxy Z Flip و Galaxy S20 في حدث Unpacked 2020 من يوم الثلاثاء 11 فبراير. الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن هواتفو Galaxy S20 في حدث Unpacked 2020 من يوم الثلاثاء 11 فبراير.



