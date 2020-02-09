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توك شو

رغم رعب كورونا.. حشود في تايوان يحتفلون بنهاية العام الصيني

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:12 م
مهرجان الفوانيس
مهرجان الفوانيس السنوي
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ياسمين سامي
تزينت سماء تايوان بمئات من الفوانيس على غرار الفيلم الكرتوني الشهير ربانزل.

وتجمع المئات في تايبيه الجديدة في تايوان للمشاركة في مهرجان الفوانيس السنوي، الذي يقام احتفالًا بنهاية العام الصيني.

وقال المسؤولون إن عدد المشاركين في المناسبة، التي تشهد عادة إطلاق آلاف الفوانيس المضيئة في السماء، إضافة إلى عرض ضخم من المفرقعات، تراجع بحدّة بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا الجديد في الجزيرة المقابلة لغرب الصين. 

ويقام المهرجان التايواني، بحسب التقاليد، تكريمًا لإلهة البحر وحامية الصيادين، ماتزو، وهو يعلن نهاية 15 يومًا من الاحتفالات برأس السنة القمرية الجديد ويعرف أيضًا باسم "مهرجان الربيع".


 
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