17 طعنا وتنازل واحد.. تفاصيل الاعتراضات على المرشحين بانتخابات المحامين

تعلن النقابة العامة للمحامين، بعد غدٍ الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس عشر من مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وكانت النقابة قد أغلقت، الخميس الماضي، باب التنازلات والطعون والاعتراصات على المرشحين، التي من المقرر الفصل فيها غدا الإثنين من خلال اللجنة المختصة، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين، عن أنها قد تلقت 17 طعنا على المرشحين تم حجز 16 للحكم وتأجيل طلب إلى جلسة 1 مارس للتصحيح.

يشار إلى أن اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت 19 مرشحا على منصب النقيب، وأكدت اللجنة المشرفة أنها لم تتلقى سوى طلب تنازل واحد من أحد المرشحين لهذا المنصب.

وتلقت النقابة العامة للمحامين أوراق المرشحين لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير الجاري، وشكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، بواقع لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها قاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، و ثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.