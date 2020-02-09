AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

17 طعنا وتنازل واحد.. تفاصيل الاعتراضات على المرشحين بانتخابات المحامين

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:03 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
Advertisements
حمادة خطاب

تعلن النقابة العامة للمحامين، بعد غدٍ الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس عشر من مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة.


وكانت النقابة قد أغلقت، الخميس الماضي، باب التنازلات والطعون والاعتراصات على المرشحين، التي من المقرر الفصل فيها غدا الإثنين من خلال اللجنة المختصة، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية.


وأعلنت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين، عن أنها قد تلقت 17 طعنا على المرشحين تم حجز 16 للحكم وتأجيل طلب إلى جلسة 1 مارس للتصحيح.


يشار إلى أن اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت  19 مرشحا على منصب النقيب، وأكدت اللجنة المشرفة أنها لم تتلقى سوى طلب تنازل واحد من أحد المرشحين لهذا المنصب.


وتلقت النقابة العامة للمحامين أوراق المرشحين لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير الجاري، وشكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، بواقع لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها قاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، و ثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المحامين.. وأربع أعضاء يتنافسون على منصب النقيب

محام بالنقض يتقدم بأوراق الترشح على منصب نقيب المحامين

4 مرشحين جدد لمنصب نقيب المحامين

وليد زهران يقدم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المحامين

برلماني يدخل المنافسة بانتخابات نقابة المحامين

في غياب سامح عاشور.. نقابة المحامين تعقد جلسة حلف يمين لخريجي الحقوق

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة عادل أدهم.. حكاية طرد أنور وجدي له ورفض ابنه الاعتراف به

بـ فستان قصير ومكياج جريء .. منى ممدوح تثير الجدل من داخل سيارتها

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

الكهرباء: اكتشفنا ثغرات العدادات مسبوقة الدفع بأنفسنا.. ولدينا الحل

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

القدس عاصمة فلسطين انتفاضة خليجية جديدة ضد خطة ترامب.. سلطنة عمان تكسر الصمت | تفاصيل

تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة عن اللزوم.. 20 صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. شاهد