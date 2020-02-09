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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: إعلان جميع النتائج منتصف الشهر الحالي

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:41 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
كشف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إعلانها للطلاب في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير الحالي، وذلك عقب الانتهاء منها واعتمادها.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام الدراسة من اليوم الأول والاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية بجميع الكليات وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والفعاليات سواء كانت ثقافية أم فنية أم رياضية واجتماعية.

وقال رئيس الجامعة، إنه سيتم تنظيم عدد من الندوات الثقافية والتوعوية بحضور واستضافة رموز وشخصيات وطنية من مختلف القطاعات تهدف إلى صقل شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم ومواهبهم لحياتهم العملية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا ومهنيًا قادرة على تلبية حاجات المجتمع.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية .

وللحصول على نتائج الطلاب المعتمدة بكليات جامعة كفر الشيخ.. اضغط على هذا الرابط: 

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