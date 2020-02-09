حسن شاكوش: أنا مش مصدق نفسي.. تامر حسني والكينج منير باركولي.. فيديو

قال المطرب حسن شاكوش ، إن هناك أشخاص يقومون بالاتصال بى لم اصدق انهم يقومون بالاتصال بي وكنت في قمة سعادتي .









وأضاف حسن شاكوش خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث المساء المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن هناك فنانين كبار قاموا بالاتصال بي وتهنئتي أنني أصبحت الثاني علي العالم .









وأوضح حسن شاكوش ، أن أتصال الفنان تامر حسني بي اسعدنى جدا وقد قام الكينج محمد منير بالاتصال بي منذ 3 ايام كما ان هؤلاء النجوم شرف لاى شخص .





وتابع : أن أغنية بنت الجيران منشوره منذ شهرين كما انني قلت لعمر إن هذه الاغنية هتكسر الدنيا ووقتها كنا في دبي .



