الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب تأخره أمام أوساسونا ويفوز 4 - 1 ويعزز الصدارة

فاز ريال مدريد، على مضيفه أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.





افتتح "يوناي جارسيا"، التسجيل لأوساسونا في الدقيقة الرابعة عشر، برأسية رائعة قابل بها ركنية زميله في الفريق، حيث تملص جارسيا من الرقابة الدفاعية من مدافعي الريال، ليسجل الهدف ببراعة.





وفي الدقيقة 33، عادل فرانشيسكو إيسكو النتيجة للميرنجي بعدما مرر الويلزي جاريث بيل الكرة له، ليسددها على يسار حارس مرمى أوساسونا، مدركًا هدف التعادل.





وفي الدقيقة 38، و من ضربة ركنية لريال مدريد، استطاع سيرجيو راموس تسجيل هدف التقدم لفريقه، بعدما مرر كاسميرو الكرة له برأسه، ليسكنها راموس في الشباك ، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه 2-1.





وفي الشوط الثاني، حاول نادي أوساسونا تعديل النتيجة عبر أكثر من فرصة، لكن كورتوا ومن أمامه سيرجيو راموس وكاسميرو ورافاييل فاران منعوا كل الكرات المصوبة عليهم، ليستغل مهاجمو الفريق الفرصة ، ويسجل لاعبه البديل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 84، بعد تمريرة رائعة من زميله كريم بنزيما.





وفي الدقيقة 92، سجل لوكا يوفيتش الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من زميله فيدي فالفيردي، ليحقق الفريق الانتصار الخامس عشر له في الدوري هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 52، في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نادي أوساسونا عند النقطة 28 في المركز الثاني عشر.