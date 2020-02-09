AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علي الدين هلال : الرئيس السيسي يحقق مصالح الدولة دون أن يفصح عن التفاصيل.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:14 م
علي الدين هلال
علي الدين هلال
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي الكبير ، إن مصر سفينة تقترب من مرفق الامان ولكنها مازالت وسط بحر مطرب إقليميا ودوليا وارى انها حققت الكثير ومازال هناك أكثر أمامها . 


وأضاف علي الدين هلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث المساء المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن مصر دائما تنتقل من انجاز الى انجاز اكبر وهناك تحديات تغلبنا عليها ومازال أمامنا تحديات نتغلب عليها ولكننا نسير في الطريق السليم .


وأوضح علي الدين هلال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف ماذا يريد ولا يفصح دائما عنه ويترك لنا ان نفكر لماذا هو يفعل ذلك  .

وتابع : أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قام بشراء السلاح لم نكن نعرف لماذا أما الآن نعرف السبب جيدا  .

واستكمل علي الدين هلال، أن الإصلاح الاقتصادى كان مرهق ومتعب وهناك الكثير من الطبقات ارهقت بسببة ولكن كان ثمن ضروري لتحقيق إنجاز معين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد المنعم سعيد: مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي فى المنطقة

نستهدف الوصل لـ 8%.. عبد المنعم سعيد: نشهد ارتفاعا في معدل النمو منذ 2015

مصطفى الفقي: العديد من المبادرات الخلاقة خرجت من مؤتمرات الشباب

نشأت الديهي يزف بشرى للمصريين في 2020 بشأن أسعار الدولار

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطات جديد لحظة مقتل جندي تايلاندي قتل 26 وأصاب 57 في مركز تسوق

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لأزمة كريم حسن شحاتة مع قناة الزمالك

بعد غياب سنوات.. حسام حسن يظهر فى مقر النادي الأهلي

بـ التاتو.. ابنة حسين فهمى تثير الجدل بإطلالتها برفقة والدتها

تفاصيل جديدة في أزمة البث الفضائي التي تهدد بإلغاء السوبر المصري

صاحب العقار يكشف تفاصيل جديدة حول مذبحة حدائق الأهرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا

مميزات وعيوب شيري انفي chery envy وأسعارها بعد الخصم.. صور