علي الدين هلال : الرئيس السيسي يحقق مصالح الدولة دون أن يفصح عن التفاصيل.. فيديو

قال الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي الكبير ، إن مصر سفينة تقترب من مرفق الامان ولكنها مازالت وسط بحر مطرب إقليميا ودوليا وارى انها حققت الكثير ومازال هناك أكثر أمامها .









وأضاف علي الدين هلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث المساء المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن مصر دائما تنتقل من انجاز الى انجاز اكبر وهناك تحديات تغلبنا عليها ومازال أمامنا تحديات نتغلب عليها ولكننا نسير في الطريق السليم .









وأوضح علي الدين هلال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف ماذا يريد ولا يفصح دائما عنه ويترك لنا ان نفكر لماذا هو يفعل ذلك .





وتابع : أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قام بشراء السلاح لم نكن نعرف لماذا أما الآن نعرف السبب جيدا .





واستكمل علي الدين هلال، أن الإصلاح الاقتصادى كان مرهق ومتعب وهناك الكثير من الطبقات ارهقت بسببة ولكن كان ثمن ضروري لتحقيق إنجاز معين .



