النواب يوافق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تحفيز التجارة والاستثمار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.





جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعلاقات الخارجية.





وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التعديل الثالث يستهدف إتاحة مبلغ جديد للإسهام في تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، كما يهدف إلى زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع السعي لزيادة نمو هذه المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

ووافق المجلس النواب ايضا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، ورقم664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1أكتوبر 2018 ،وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.





جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.





وأوضحت اللجنة في تقريرها أن القرار يأتي في إطار توجه الحكومة للحفاظ على مكانة مصر على الصعيد الدولي، ودعمها الدائم للمؤسسات الدولية التنموية، ومن ضمنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك من خلال المشاركة في الزيادات المقررة لرأسماله.





وأشارت اللجنة إلى أن هذا البنك يعتبر أحد المصادر المهمة لتمويل المشروعات الكبرى المدرجة بالخطة الاستثمارية لمصر، فضلًا عن أهمية الاستفادة من إمكانياته الهائلة في تمويل المشروعات التنموية في العديد من القطاعات، ومنها: الزراعة، والطاقة، والصناعة، والتعليم، والسياحة ، فضلا عن دوره في فتح آفاق جديدة لسوق العمل، مما يسهم في تحسن الاقتصاد بشكل عام وخفض العجز في ميزان المدفوعات.





وأوضحت اللجنة أن مشاركة مصر في الاكتتاب المذكور من شأنه التأكيد على تعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وكذلك وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.





وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.





ورأت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا ذات الأهمية الاستراتيجية في أوروبا الشمالية والبلطيق، من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات السفر لمواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية إلى أراضي الدولة الأخرى، الأمر الذي يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، بما يتسق مع المصالح المصرية وتوجهات السياسة الخارجية المصرية.







