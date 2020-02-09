AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي ضد الزمالك .. طارق حامد يتحصل على كارت أصفر

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أشهر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي البطاقة الصفراء الأولى في وجه طارق حامد لاعب الأبيض، فى المباراة المقامة حاليا على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.  

وأحتسب حكم المباراة محمود عاشور بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب طارق حامد لاعب الزمالك نتيجة تدخل عنيف على لاعب الإسماعيلي.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب لاعبى الفريقين وحصل دونجا على ركلة حرة فى منتصف الملعب وحصل أحمد مدبولى فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد عرقلته أمام منتصف الملعب ونجح مصطفى محمد فى إبعادها إلى ضربة ركنية.

وفى الدقيقة التاسعة اوقف محمود عاشور حكم اللقاء المباراة من أجل اتاحة الفرصة امام طارق حامد لضبط الحذاء وكاد فخر الدين يوسف أن يهدد دفاعات الزمالك وسدد الكرة تصطدم في أقدام مدافعي الفارس الأبيض فى الدقيقة 11.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم مباراة الزمالك وأسوان يلغي هدفا لـ محمود علاء

مصطفى محمد يحرز هدفا عالميا لـ الزمالك في مرمى أسوان

الزمالك يتقدم على أسوان بهدف فى الشوط الأول .. فيديو

عاجل .. طرد طارق حامد نجم الزمالك في مباراة أسوان

عاجل | الزمالك يهزم أسوان بهدفي مصطفى محمد وزيزو.. فيديو

مدرب الزمالك يدفع بـ كاسونجو وعنتر والونش أمام أول أغسطس بعد 75 دقيقة

ترشيحاتنا

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

تفاصيل صادمة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

أزمة كبرى .. السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

بعد غياب سنوات.. حسام حسن يظهر فى مقر النادي الأهلي

هيونداي توسان وجيب شيروكي ونيسان صني في مزاد شركة التأمين التكافلي فبراير الجاري.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا