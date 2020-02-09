الإسماعيلي ضد الزمالك .. طارق حامد يتحصل على كارت أصفر

وأحتسب حكم المباراة محمود عاشور بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب طارق حامد لاعب الزمالك نتيجة تدخل عنيف على لاعب الإسماعيلي.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب لاعبى الفريقين وحصل دونجا على ركلة حرة فى منتصف الملعب وحصل أحمد مدبولى فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد عرقلته أمام منتصف الملعب ونجح مصطفى محمد فى إبعادها إلى ضربة ركنية.





وفى الدقيقة التاسعة اوقف محمود عاشور حكم اللقاء المباراة من أجل اتاحة الفرصة امام طارق حامد لضبط الحذاء وكاد فخر الدين يوسف أن يهدد دفاعات الزمالك وسدد الكرة تصطدم في أقدام مدافعي الفارس الأبيض فى الدقيقة 11.