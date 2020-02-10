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حوادث

حبس مالك صيدلية لترويجه أدوية مهربة ومحظور تداولها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:01 ص
أدوبة محظورة
أدوبة محظورة
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عمرو خليفة
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مالك صيدلية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أدوية مهربة ومحظور تداولها ومؤثرة على الحالة النفسية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحري عن مالك الصيدلية ونشاطه، وإرسال عينات من الأدوية لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام مالك إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد، داخل مخزن ملحق بالصيدلية عمله بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى استهداف الصيدلية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبط (صيدلى- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) عثر بداخل المخزن على (14350 قرصا) مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها ومؤثرة على الحالة النفسية.
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