أخبار الحوادث.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقته ووالديه: حاول التعدي عليها جنسيا.. 22 مارس الحكم في طعن ريهام سعيد على قرار منع ظهورها بـ الفضائيات

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
حاول التعدي جنسيا على شقيقته فقتله والداه خنقا في المحلة.. تفاصيل الحادث
شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية واقعة مقتل شاب فى العقد الثالث من عمره على أيدي شقيقته الصغري خنقا بواسطة "إيشارب " بمساعدة والديها ما أودي بحياته فى الحال وتم التحفظ على الجثة وتحويلها الى مستشفي المنشاوي العام لعرضها على الطب الشرعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اغتصبها جدها بسوهاج .. السجن 3 سنوات لربة منزل قتلت طفلتها
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات، لإدانتها بقتل طفلتها بدائرة مركز أخميم، صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربيني وهيثم وجيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مش متجوز ومعاه فلوس كتير.. القصة الكاملة لحادث مقتل مدير شركة طيران بـ القاهرة الجديدة.. فيديو
فكرت فى قتله بعد ما عرفت أنه معاه فلوس كتير ومش متجوز قلت أسرق شقته كلها .. بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مدير بشركة طيران جوي والذى سدد له عدة طعنات نافذة داخل شقته بعمارات إسكان الشباب الشمالي بالتجمع الأول الجريمة التى أصابت أهالي المنطقة بحالة من الفزع والهلع وأضاف المتهم فى اعترافاته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
دهسته سيارة بسبب سندوتش.. دفن جثمان طالب لقي مصرعه أثناء الفسحة بالشرقية
صرحت نيابة منيا القمح، بدفن جثة طالب بالصف الخامس الابتدائي بقرية أبوطوالة بمركز منيا القمح اليوم، الأحد، كان لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء خروجه من المدرسة في فترة الفسحة؛ لإحضار سندوتش من منزله، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مذبحة حدائق الأهرام.. الديون حاصرت الزوج فخنق زوجته واحتضن ابنته وانتحر.. فيديو وصور
استيقظ أهالي منطقة حدائق الأهرام، على جريمة مروعة بعد أن عثر الأهالي على جثة محامي يعمل فى قطاع المقاولات وابنته متوفين في منور العقار الذي يسكنون فيه، فيما وجدت زوجته مخنوقة بكوفية داخل الشقة، وعلى الفور حرر الأهالي بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، لكشف غموضه، والوقوف على ظروف وملابسات وفاتهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حملتها سفاحا.. أم تلقى رضيعتها بالعتبة بعد علاقتها الحرام مع عامل
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أم ألقت بطفلة مولودة حديثا من حمل سفاح بأحد شوارع العتبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بـ زراعي إيتاي البارود
أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية "، أمام قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة الدكش أخطر تجار المخدرات لـ 14 أبريل
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، محاكمة "الدكش" أخطر تاجر مخدرات في القليوبية لجلسة 14 أبريل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمن كمبوند بأكتوبر يضبط لصا ويربطه في عمود إنارة
تمكن أفراد الأمن الإدارى بمجمع سكنى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من ضبط لص حال شروعه بسرقة شقة سكنية بالكمباوند حيث قاما بالاعتداء عليه وميثاقه بأحد أعمدة الإنارة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
21 مارس.. نظر طعن أحمد دومة وآخرين على سجنهم بأحداث مجلس الوزراء
حددت محكمة النقض، جلسة 21 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد دومة، وآخرين من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. ضبط 79 قضية بيع إسطوانات بوتاجاز بقيمة 98 ألف جنيه
شنت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قبل التعدي الجنسي عليها.. فتاة المحلة: أبويا وأمي أنقذوني من إيد أخويا.. تفاصيل
أمر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم بفتح التحقيق فى واقعة محاولة شاب يعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى محاولة التعدي عليها جنسيا وقيام والديهما بمنعه بالقوة مما تسبب فى قتله خنقا دون عمد و سماع أقوال شهود العيان من الجيران أقوال المتهمين الثلاثة الوالدين والفتاة الصغرى وعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة واستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فسحة الموت .. مصطفى طالب الشرقية خرج لتلقي العلم فعاد جثة هامدة
حالة من الحزن يعيشها أهالي قرية أبوطوالة التابعة لمركزمنيا القمح بمحافظة الشرقية عقب أنتشار خبر وفاة الطالب "مصطفي ع " 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسة أبو طوالة للتعليم الأساسي .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القضاء يحسم طعن ريهام سعيد علي قرار منع ظهورها بـ الفضائيات فى هذا الموعد
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز دعوى إلغاء القرار الصادر من المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام بمنع ظهور ريهام سعيد في كافة الوسائل الإعلامية لمدة عام ، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.