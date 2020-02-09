أخبار الحوادث.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقته ووالديه: حاول التعدي عليها جنسيا.. 22 مارس الحكم في طعن ريهام سعيد على قرار منع ظهورها بـ الفضائيات

قبل التعدي الجنسي عليها.. فتاة المحلة: أبويا وأمي أنقذوني من إيد أخويا.. تفاصيل

أمر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم بفتح التحقيق فى واقعة محاولة شاب يعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى محاولة التعدي عليها جنسيا وقيام والديهما بمنعه بالقوة مما تسبب فى قتله خنقا دون عمد و سماع أقوال شهود العيان من الجيران أقوال المتهمين الثلاثة الوالدين والفتاة الصغرى وعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة واستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.