دهسته سيارة بسبب سندوتش.. دفن جثمان طالب لقي مصرعه أثناء الفسحة بالشرقية

صرحت نيابة منيا القمح، بدفن جثة طالب بالصف الخامس الابتدائي بقرية أبوطوالة بمركز منيا القمح اليوم، الأحد، كان لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء خروجه من المدرسة في فترة الفسحة؛ لإحضار سندوتش من منزله، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

اقرأ ايضا| تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

اقرأ أيضا| انقلاب توك توك في إحدى قرى شربين.. ومصرع قائده

اقرأ أيضا| ضبط 4 مسلحين يسرقون توك توك بالإكراه أثناء سيره بالمرج





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوفاة "مصطفي ع"، 11 سنة، بالصف الخامس الإبتدائي، مقيم قرية أبوطوالة، أثناء خروجه من المدرسة صدمته سيارة محملة بماتور مياه.

وبالفحص تبين أنه أثناء خروج التلميذ من المدرسة فترة الفسحة لإحضار سندوتش من المنزل، صدمته السيارة أمام منزله وتوفي في الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، من ضبط قائد السيارة والتحفظ علي السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة منيا القمح.



