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حوادث

اغتصبها جدها بسوهاج .. السجن 3 سنوات لربة منزل قتلت طفلتها

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:17 م
طفلة - صورة ارشيفية
طفلة - صورة ارشيفية
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خالد رياض

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات، لإدانتها بقتل طفلتها بدائرة مركز أخميم، صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربيني وهيثم وجيه.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوفاة طفلة في ظروف غامضة بمركز أخميم، وعدم جزم مفتش الصحة سبب الوفاة.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي وفاة الطفلة "ن. ع" البالغة من العمر 18 شهرًا، وتقيم طرف والدتها.

وكشفت التحريات بعد توقيع مفتش الصحة الكشف على جثة بوجود نزيف بفتحة شرج المجني عليها، وقررت والدتها "م" 23 عامًا ربة منزل أن ابنتها تعرضت للغرق داخل جردل مياه أثناء استحمامها بمعرفتها، وأن لم تستطع انقاذها واستنجدت بالجيران إلا أن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها فوجئت بوالدها "جد المجني عليها" اغتصب حفيدته مما نتج عنه نزيف بفتحة الشرج وأثناء قيامها بتغيير ملابسها لم تسطع السيطرة على أعصابها وأخذت تفكر في ظروفها الصعبة خاصة أن والدها ووالدتها منفصلين وكذلك طرد زوجها لها من منزل الزوجية بالقاهرة وإقامتها طرف والدتها بمركز أخميم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أحالتها محبوسة لمحكمة النايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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