أبو العينين مقدما الشكر لـ أحمد موسى: يفضح الإخوان ويعرض الحقيقة.. فيديو

قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، التحية للإعلامى أحمد موسى، على المجهود الكبير الذي يبذله من أجل كشف الحقيقة، وفضح أكاذيب الجماعات الإرهابية.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أن الإعلامى أحمد موسى يظهر على قنوات صدى البلد لإرسال رسالة وطنية وخارجة من القلب.

وتابع أبو العينين، أن أحمد موسي يقوم بعرض أخبار صادقة من القلب لـ القلب، وأكد أن هذا مجهود كبير من الجميع بالقناة.

وقال، إن "الله كرمه بمجموعة قوية من العاملين، موضحًا أن المرأة فى حياة أى إنسان لها دور كبير.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ، أن زوجته تتابع جميع الأعمال التى يعمل فيها وأيضا نجله طارق أبو العينين.

وأشار أبو العينين، إلى أنه لا يكسب من الإعلام، موضحًا أن الجميع يخسر ولكن هو يعتبر الإعلام رسالة وطنية ولكن الخسارة خسارة مادية فقط.

وأوضح أن قنوات صدى البلد تفضح الأكاذيب وخطط أهل السوء وتوضح الحقيقة الموجودة فى مصر للعالم، معلقًا: "أدفع حياتى مقابل كشف مخططات أهل السوء".

ووجه محمد أبو العينين، التحية لـ أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد على المجهود الكبير الذي يبذل، مؤكدًا أن أحمد صبري أصبح يقوم بعمل لينكات مع العالم في اليابان والصين.

وأوضح أبو العينين أن أحمد صبري من الشباب الحيوي الذي يقدم عملا محترما، وأكد أن جميع العاملين مع صبري يعملون وبحب، وأعرب أبوالعينين عن سعادته بهذا المجهود.