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أبو العينين: أخسر كثيرا فى مجال الإعلام.. ولكنها رسالة وطنية لفضح الأكاذيب وإذاعة الإنجازات

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:44 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد ابوالعينين
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حمزة شعيب
قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إنه لا يكسب من الإعلام، موضحًا أن الجميع يخسر ولكن هو يعتبر الإعلام رسالة وطنية ولكن الخسارة خسارة مادية فقط.

وأضاف أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ، أن زوجته تتابع جميع الأعمال التى يعمل فيها وأيضا نجله طارق أبو العينين، معقبا:" ربنا كرمنى بمجموعة قوية من العاملين، والمرأة فى حياة أى إنسان لها دور كبير.

وأوضح محمد أبو العينين، أن قنوات صدى البلد تفضح الأكاذيب وخطط أهل السوء وتوضح الحقيقة الموجودة فى مصر للعالم، معلقًا: "أدفع حياتى مقابل كشف مخططات أهل السوء".

ولفت محمد أبو العينين، إلى أن الإعلامى أحمد موسي يظهر على قنوات صدى البلد لإرسال رسالة وطنية ورسالة خارجة من القلب.

وتابع أبو العينين، أن أحمد موسي يقوم بعرض أخبار صادقة من القلب لـ القلب، وأكد أن هذا مجهود كبير من الجميع بالقناة.

ووجه محمد أبو العينين، رسالة تحية لـ أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد على المجهود الكبير الذي يبذل، مؤكدًا أن أحمد صبري أصبح يقوم بعمل لينكات مع العالم في اليابان والصين.

وأوضح أبو العينين أن أحمد صبري من الشباب الحيوي الذي يقدم "شغل محترم"، وأكد أن جميع العاملين مع أحمد صبري يعملون وبحب، وأعرب أبو العينين عن سعادته بهذا المجهود.

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