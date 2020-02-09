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توك شو

محمد أبو العينين يوجه كلمة إلى زوجته ونجله طارق على الهواء .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:40 م
طارق أبو العينين
طارق أبو العينين
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البهي عمرو

قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، التحية لزوجته ونجله طارق أبو العينين، على المجهود الكبير الذى يتم منهما، موضحًا أن المرأة لها دور مهم فى حياة أى إنسان، وأكد أن زوجته تتابع أعماله. 


وشكر محمد أبو العينين،  الإعلامي أحمد موسى، على المجهود الكبير الذي يبذل منه من أجل كشف الحقيقة، وفضح أكاذيب الجماعات الإرهابية.


ولفت  أبو العينين، إلى أن الإعلامى أحمد موسي يظهر على قنوات صدى البلد لارسال رسالة وطنية ورسالة خارجة من القلب، وتابع أبو العينين، أن أحمد موسي يقوم بعرض أخبار صادقة من القلب لـ القلب، وأكد أن هذا مجهود كبير من الجميع بالقناة.


وقال محمد أبو العينين، إن "الله كرمه بمجموعة قوية من العاملين، موضحًا أن المرأة فى حياة أى إنسان لها دور كبير.


وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ، أنه لا يكسب من الإعلام، موضحًا أن الجميع يخسر ولكن هو يعتبر الإعلام رسالة وطنية ولكن الخسارة خسارة مادية فقط.


وأوضح أبو العينين، أن قنوات صدى البلد تفضح الأكاذيب وخطط أهل السوء وتوضح الحقيقة الموجودة فى مصر للعالم، معلقًا: "أدفع حياتى مقابل كشف مخططات أهل السوء".


ووجه محمد أبو العينين، رسالة تحية لـ أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد على المجهود الكبير الذي يبذل، مؤكدًا أن أحمد صبري أصبح يقوم بعمل لينكات مع العالم في اليابان  والصين.


وأوضح أبو العينين أن أحمد صبري من الشباب الحيوي الذي يقدم عملا محترما، وأكد أن جميع العاملين مع صبري يعملون وبحب، وأعرب أبو العينين عن سعادته بهذا المجهود.

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